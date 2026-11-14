Garlasco, ex pm Mario Venditti e il lapsus nell'intervista a Quarto Grado: "Sempio è colpevole"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, inserisce per sbaglio il nome di Andrea Sempio al posto di quello di Alberto Stasi in riferimento al delitto di Garlasco durante un’intervista a "Quarto Grado". Parlando della condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, afferma: "Sempio è colpevole", per poi correggersi dopo alcuni secondi di silenzio. Il conduttore Gianluigi Nuzzi sottolinea immediatamente il lapsus, mentre il confronto si sposta sulla revisione del processo Stasi e sulle nuove indagini.

Il lapsus di Venditti e la reazione di Nuzzi

L’episodio si verifica durante la puntata di venerdì 13 novembre del programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Mario Venditti, che nel 2017 aveva chiesto l’archiviazione della prima indagine su Andrea Sempio, è ospite per discutere gli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco.

A metà intervista, Nuzzi gli rivolge una domanda diretta: "Lei si arrabbia perché forse c’è in carcere un innocente o perché sono stati spesi tanti soldi per indagare?". "Per entrambe le cose", risponde l’ex pm. "L’innocente che è in carcere non è detto che sia innocente. Anzi, per la Giustizia italiana è colpevole ed è stato condannato. Quando ci sarà questa fantomatica revisione, che sembra l’araba fenice, vedremo. Tutti ne parlano ma nessuno sa dov’è".

Il conduttore interviene quindi per precisare che l’avvocato Antonio De Rensis, uno dei difensori di Stasi, ha lasciato intendere che la richiesta di revisione sarà depositata la settimana successiva. Venditti, tuttavia, insiste sulla necessità di attendere gli atti giudiziari prima di discutere l’eventuale riapertura del processo.

"Quanti mesi sono ormai che ci preannunciano risultati eclatanti. Quando leggeremo, ci renderemo conto". Poi arriva la frase che attira l’attenzione dello studio: "Ma fino a quando la Corte d’Appello non revisiona la sentenza della Cassazione, Sempio è colpevole". Dopo qualche secondo di silenzio, l’ex magistrato si corregge: "Stasi è colpevole". "Questo è un lapsus freudiano direbbe qualcuno", sottolinea sarcasticamente Nuzzi. "Non ci può essere un altro colpevole per lo stesso fatto", riprende Venditti.

Revisione Stasi, Venditti: "Sembra l’araba fenice"

Il confronto tra Nuzzi e Venditti prosegue sulla richiesta di revisione che gli avvocati di Alberto Stasi si preparano a presentare alla Corte d’Appello di Brescia. Il legale De Rensis ha indicato la settimana del 16 novembre come possibile momento del deposito, ma al momento l’istanza non risulta ancora presentata. Venditti manifesta scetticismo soprattutto sui tempi dell’iniziativa e sulle anticipazioni relative alle nuove prove.

La revisione è un procedimento straordinario che consente di rimettere in discussione una condanna definitiva nei casi previsti dal Codice di Procedura Penale, per esempio quando emergano prove nuove capaci di incidere sul giudizio. Non basta però presentare la richiesta per ottenere un nuovo processo. La Corte competente deve prima verificarne l’ammissibilità e, soltanto se ne ricorrono i presupposti, procedere alla valutazione degli elementi sottoposti dai difensori.

Venditti prevede il rinvio dell’udienza a ottobre 2027

Un altro passaggio chiave dell’intervista riguarda il rapporto tra la revisione della condanna di Stasi e il procedimento aperto nei confronti di Andrea Sempio. Nuzzi introduce il tema con una domanda sulle possibili decisioni del giudice di Pavia. "Alcuni dicono che il gip di Pavia – prosegue poi il conduttore – metterà in folle fintanto che non si deciderà sulla revisione, magari rinviando da febbraio a dopo l’estate, in autunno inoltrato, aspettando di capire se la revisione per Alberto Stasi verrà accolta o meno. Possono correre i due processi insieme?".

Venditti risponde formulando una previsione precisa: "Posso correre insieme apparentemente. Perché se il gip fissa la prima udienza al 25 febbraio, io sono convinto che senza sentire le parti disporrà un ulteriore rinvio a ottobre. Quindi la revisione di Stasi, se e quando ci sarà, e il giudizio contro Sempio procederanno in parallelo soltanto in apparenza, perché quello di Sempio avrà una battuta d’arresto".

L’udienza preliminare di Andrea Sempio è fissata per il 25 febbraio 2027, davanti al giudice Luigi Umberto Riganti, chiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Pavia. La difesa di Sempio, rappresentata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha già annunciato l’intenzione di chiedere la sospensione del procedimento e di sollevare, se necessario, una questione di legittimità costituzionale.

Secondo i legali, sarebbe problematico celebrare contemporaneamente un procedimento nei confronti di Sempio e un giudizio di revisione relativo alla condanna definitiva di Stasi per lo stesso delitto. Spetterà al giudice valutare le richieste delle parti e stabilire se esistano i presupposti per sospendere o rinviare l’udienza.

Chi è Silvio Sapone e perché Venditti parla di "inganno"

La parte successiva del dialogo si concentra su Silvio Sapone, ex carabiniere coinvolto negli accertamenti sulla prima indagine condotta nel 2017 nei confronti di Andrea Sempio. Nuzzi chiede a Venditti se non senta il bisogno di confrontarsi direttamente con l’ex militare per ottenere chiarimenti.

"Venditti, ma lei non ha voglia di prendere la macchina e andare sotto casa dell’ex carabiniere Silvio Sapone per chiedergli di raccontare tutto? Chiedergli che hai fatto?", domanda. Venditti risponde: "Io sono un magistrato in pensione, le persone di legge non fanno queste cose. Sapone non deve chiarire niente a me, lo deve chiarire alla Procura che indaga e ai giudici".

Il conduttore insiste, richiamando la recente convocazione dell’ex magistrato come testimone. "Ma le brucia più questo fatto o di non essere stato convocato a Brescia per 14 mesi?". "Di non essere stato chiamato per 14 mesi sì", replica Venditti. "Non so se sono stato ingannato alla fine, perché i comportamenti umani hanno tantissime spiegazioni. E non è detto che quello che appare come la spiegazione più facile sia quella esatta. Vediamo come vanno le cose, vediamo i chiarimenti che farà Silvio Sapone".

Il riferimento è agli accertamenti sulle modalità con cui venne gestita la prima indagine su Sempio, poi archiviata nel 2017. Gli investigatori stanno approfondendo alcuni rapporti tra persone coinvolte nel procedimento e appartenenti alla polizia giudiziaria, oltre a contatti telefonici e possibili irregolarità nella gestione degli atti.

Sapone è tra i soggetti coinvolti nel filone investigativo relativo a una presunta indebita interferenza sull’archiviazione di Sempio. Le ipotesi al vaglio della Procura non costituiscono accertamenti definitivi di responsabilità.