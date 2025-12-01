Garlasco, ex pm Mario Venditti replica alle accuse di corruzione per archiviare Andrea Sempio: "Ridicolo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non ci sta, Mario Venditti, che ancora una volta si ritrova a commentare le indagini a suo carico sullo sfondo della seconda inchiesta per il delitto di Garlasco. L’ex pm, ricordiamo, è indagato per corruzione: secondo la Procura di Brescia avrebbe ricevuto denari per favorire l’archiviazione del primo fascicolo a carico di Andrea Sempio. “Ridicolo”, dice in una recente intervista.

Il commento di Mario Venditti

In un’intervista rilasciata al Tg1 il 1° dicembre, l’ex pm Mario Venditti ha detto la sua in merito alle indagini aperte a suo carico dalla Procura di Brescia. Secondo gli investigatori, ricordiamo, Venditti avrebbe ricevuto denaro per archiviare la prima inchiesta su Andrea Sempio, nel 2017.

Ai suoi occhi l’accusa “è, come ho già ripetuto più volte, non infondata, ridicola. E dico solo questo”, racconta al Tg1. “Tre perquisizioni nell’arco neppure di un mese non è una cosa normale”, aggiunge, quando gli viene chiesto se ci sia stato un accanimento nei suoi confronti.

ANSA Garlasco, l’ex pm Mario Venditti sulle indagini della Procura di Bresscia: “Ridicolo”

A tal proposito, sottolinea: “Questa è una domanda che bisogna fare a loro. Io mi limito a valutare i fatti”. E a proposito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, in un’occasione precedente Mario Venditti ha definito “un falso ideologico” le indagini.

Secondo l’ex pm, infatti, il vero e unico assassino di Chiara Poggi sarebbe Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di reclusione.

Articolo in aggiornamento