Garlasco, ex procuratore Venditti accusa i pm di Brescia ed è pronto a denunciare quello di Pavia: le accuse

Ora l’ex procuratore Mario Venditti “sta valutando” se presentare una denuncia in riferimento all’iscrizione del nome di Andrea Sempio nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio in concorso. Come fa sapere il suo avvocato Domenico Aiello durante una conferenza stampa, la mossa dei pm di Pavia sarebbe una “rappresentazione falsa” in quanto “c’è una Cassazione che dice che c’è stato un solo assassino e una sola presenza sulla scena del crimine”. In una nota, inoltre, Venditti accusa la Procura di Brescia di “falsificare le carte”.

L’ex procuratore Venditti contro i pm di Pavia

L’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, oggi indagato per corruzione, ha deciso di presentare denuncia per contestare le indagini a carico di Andrea Sempio con il capo di imputazione di omicidio in concorso.

A spiegare le motivazioni è stato il suo avvocato Domenico Aiello durante una conferenza stampa tenuta a Milano: “Non c’è dubbio che sia una rappresentazione falsa iscrivere qualcuno in concorso con un altro” dal momento che “c’è una Cassazione che dice che c’è stato un solo assassino e una sola presenza sulla scena del crimine”.

ANSA Mario Venditti potrebbe presentare denuncia contro i pm di Pavia per il capo di imputazione contestato ad Andrea Sempio

