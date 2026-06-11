Garlasco, Fabio Giarda ex avvocato di Stasi fece fare un'indagine privata su Sempio: "C'erano anomalie"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“C’erano anomalie” su altre situazioni. Così Fabio Giarda, ex avvocato di Alberto Stasi, spiega come si è iniziato a indagare su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Tutto è nato dopo la condanna definitiva di Stasi nel 2015, quando la difesa ha incaricato una società di investigazioni privata di esaminare tutto il materiale sul caso. Muovendo da quell’indagine privata, la procura di Pavia ha riaperto il caso indagando Sempio, prima nel 2017 e poi lo scorso anno.

Garlasco, come è nata l’indagine su Andrea Sempio

Nell’ultima puntata di Realpolitik, il talk condotto da Tommaso Labate su Rete 4, si è discusso degli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco.

Ed è andata in onda una intervista a Fabio Giarda, ex avvocato di Alberto Stasi, che ha spiegato come e quando il nome di Andrea Sempio è entrato nella vicenda.

ANSA

In collegamento anche l’avvocata Giada Bocellari, che ha parlato dello scontrino di Vigevano affermando che un falso alibi è un “grave indizio di colpevolezza”.

Giarda ha raccontato che tutto è nato nel 2015 dopo la sentenza di condanna definitiva di Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

Ex avvocato di Stasi fece fare un’indagine privata

La difesa di Stasi ha incaricato una società di investigazioni privata di esaminare tutto il materiale relativo alle indagini e ai processi sul delitto.

A lavoro concluso, gli investigatori hanno riferito che “c’erano anomalie su altre situazioni”, tra cui quella di Andrea Sempio.

Relative in particolare, ha spiegato Giarda, all’ormai famoso scontrino di Vigevano e alle telefonate a casa Poggi.

Il racconto di Fabio Giarda

C’erano poi le tracce di Dna sotto le unghie di Chiara Poggi emerse durante il processo d’appello bis.

La difesa di Stasi e i loro consulenti l’hanno quindi comparato con quello di Sempio, prelevato da oggetti abbandonati.

“Evidentemente – ha detto Giarda – quello che abbiamo fatto nel 2016 e 2017 è stato ritenuto credibile” dalla procura di Pavia, che ha riaperto il caso indagando Sempio.

Una prima volta nel 2017, con l’indagine su Sempio archiviata dopo poco tempo, e poi nel 2025.

Non c’è stata “nessuna macchinazione”, ha aggiunto, facendo riferimento alle parole di Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio denunciato per diffamazione dallo studio Giarda.