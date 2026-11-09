Garlasco, Fabio Giarda ex legale di Alberto Stasi attacca Lovati: "Nessuna macchinazione, si prenderà querele"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È battaglia fra avvocati, sullo sfondo del caso Garlasco. Da una parte c’è Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio. E dall’altra parte c’è Fabio Giarda, parte civile assieme al fratello Enrico. Loro padre, Angelo Giarda, curò la difesa di Alberto Stasi per dieci anni. Lovati aveva attribuito alla ex difesa di Stasi una “macchinazione investigativa”. Lovati è imputato per diffamazione aggravata nei confronti dello studio Giarda.

Studio Giarda contro Lovati

Al centro dell’accusa ci sono le dichiarazioni di Lovati, che definì “una macchinazione orchestrata dalla difesa dello studio Giarda” la prima inchiesta su Sempio aperta nel 2016-17. Frasi che gli avvocati Fabio ed Enrico Giarda considerano gravemente lesive della propria reputazione personale e professionale.

In aula Fabio Giarda, in risposta alle domande del giudice e dell’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Lovati, ha ricostruito le indagini difensive di Stasi che portarono a ipotizzare la corrispondenza tra il Dna sui margini delle unghie di Chiara Poggi e quello di Andrea Sempio.

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Poi, al termine dell’udienza, l’avvocato si è intrattenuto con i giornalisti. “È inaccettabile che il nostro lavoro venga definito ‘una macchinazione'”, dichiarato. “Noi abbiamo fatto il nostro lavoro in modo professionale, e questo è stato certificato da un’ordinanza di un giudice. Se l’avvocato Lovati vuole continuare ad andare in giro a dire che abbiamo fatto una macchinazione, continuerà a prendersi querele“.

La richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio

“È un momento emozionante“, ha proseguito Giarda, parlando della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Sempio, “è un momento in cui le valutazioni che noi facemmo all’epoca stanno iniziando a essere confermate”.

Il nodo dei dati grezzi delle analisi dei Ris

L’avvocato ha poi risposto a una domanda sulla richiesta, avanzata più volte dalla difesa di Stasi, di avere i dati grezzi delle analisi dei Ris di Parma, una richiesta negata da Giampietro Lago, l’ex generale degli stessi Ris di Parma, nonostante questi avesse ricevuto il nulla osta della Corte d’Assise d’Appello: “È un duro colpo scoprire che esistevano elementi che noi abbiamo chiesto per anni e che nessuno ci ha mai dato, pur avendo il nulla osta della Corte d’Assise d’Appello”, ha commentato Giarda.

“La valutazione del nulla osta è fondata sul fatto che quegli elementi sono elementi del fascicolo di Alberto Stasi, e quindi non c’era nessuna autorizzazione da dare”, ha continuato l’avvocato, che però non ritiene che tali dati siano stati nascosti, perché questo “implica una volontà”.