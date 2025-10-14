Garlasco, Fabrizio Corona attacca Massimo Lovati da Giletti: "Di quello che ha detto in tv non è vero nulla"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel garbuglio di Garlasco – per citare uno degli ultimi libri pubblicati sul caso, a firma di Gabriella Ambrosio – si inserisce ora l’affaire Corona. L’ex paparazzo solleva sempre polveroni e a questo giro lo ha fatto anche entrando nella vita (e nella casa) di Massimo Lovati, in tempi non sospetti prima che il suo assistito Andrea Sempio revocasse il mandato. Dopo la pubblicazione del nuovo episodio di Falsissimo Lovati è finito nella bufera e, per difendersi, ha accusato Fabrizio Corona di averlo ingannato. L’ex paparazzo ha replicato: “Di quello che ha detto in televisione non è vero assolutamente nulla”.

La replica di Fabrizio Corona

Martedì 13 ottobre Fabrizio Corona è intervenuto a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti per replicare alle accuse mosse da Massimo Lovati dopo la messa in rete del nuovo episodio di Falsissimo dedicato al delitto di Garlasco.

Secondo l’ex paparazzo, di ciò che l’ormai ex avvocato di Sempio ha detto in televisione contro di lui “non è vero assolutamente nulla” e liquida come “tutte bugie” i racconti di Lovati sulle serie tv e il provino che Corona gli avrebbe proposto come espediente per poi strappargli le dichiarazioni sull’inchiesta che hanno scatenato il caos.

Brevemente, ricordiamo che Lovati ha accusato Corona di averlo ingannato presentandosi nella sua abitazione con il pretesto di girare una fiction con l’avvocato nei panni di Jenny La Rana, un personaggio inventato, e di averlo invitato a parlare liberamente: in quel momento – come si evince dal girato – il legale ha rilasciato dichiarazioni sul procuratore Fabio Napoleone, sul procuratore aggiunto Civardi ma anche su Yara Gambirasio e Massimo Bossetti. Poi Corona – secondo Lovati – avrebbe utilizzato quel filmato per altri scopi.

Corona, ascoltato da Giletti, si è difeso: “Io non gli ho mai detto di Jerry la Rana, lui non lo sapeva. Ho partorito il personaggio in studio domenica mentre montavo e registravo la puntata”. Nessun provino, quindi: “Non è vero che gli ho detto: ‘Ti propongo un film’, anche perché noi appena entriamo in casa andiamo in rec”, dunque senza i tempi adatti a concordare qualcosa, secondo Corona.

La nuova rivelazione da Massimo Giletti

Nel corso della puntata Massimo Lovati ha rivelato che Fabrizio Corona gli ha fatto nuovamente visita. È successo venerdì 10 ottobre, quando il volto di Falsissimo si è presentato “vestito da prete con tunica e crocifisso”.

Lovati lo ha fatto entrare e Corona “faceva degli accostamenti con Don Gregorio“. E ancora: “Voleva continuare la farsa, voleva fare Don Gregorio! E poi non le dico cosa mi ha detto in questi giorni”. Ciò fa intuire che Falsissimo manderà in rete un’altra puntata su Garlasco. Intuizione facile, ma tuttavia confermata.

Fabrizio Corona ritorna su Garlasco con Massimo Lovati

Sui suoi canali social Fabrizio Corona ha annunciato un nuovo episodio di Falsissimo dedicato al delitto di Garlasco, che sarà disponibile dalle 21 di lunedì 20 ottobre. Nell’immagine allegata all’annuncio l’ex paparazzo indossa una stola bianca e tiene tra le mani un piccolo messale.

Corona riferisce di avere tra le mani “uno scoop che potrebbe cambiare le sorti dell’indagine”. Si tratterebbe di “un documento nuovo, recente ed esclusivo che incastra una persona chiave“. Non mancheranno nuove dichiarazioni di Massimo Lovati, annuncia Corona.