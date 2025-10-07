Garlasco, Fabrizio Corona filma Massimo Lovati mentre parla di Bossetti e Yara Gambirasio: le frasi shock

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel 16esimo episodio del suo format web Falsissimo, Fabrizio Corona è tornato ad occuparsi del caso Garlasco. Il giornalista ha pubblicato un estratto video, nel quale il legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha pronunciato alcune frasi shock sull’omicidio di Yara Gambirasio e Bossetti. L’ira del legale Salvagni: “Fango su una ragazzina che non si può difendere”.

Garlasco, le frasi shock di Massimo Lovati su Yara Gambirasio

A meno di 24 ore dalla pubblicazione su YouTube, il 16esimo episodio di Falsissimo, il format web di Fabrizio Corona, ha scatenato un acceso dibattito sull’avvocato Massimo Lovati.

Nel nuovo episodio, interamente dedicato al caso di Garlasco, Corona ha diffuso un filmato contenente alcune dichiarazioni shock rilasciate da Lovati, legale di Andrea Sempio.

ANSA

Fabrizio Corona, immagine di repertorio

All’interno del video, l’avvocato si è scagliato contro la strategia difensiva di Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

“Salvagni, non mi sei piaciuto, tu ha puntato tutto sul DNA”, ha criticato Lovati. “Io gli dicevo: io Bossetti sono l’amante di Yara Gambirasio. Ci trovavamo tutte le settimane e s****** come due scimmie. Ecco perché c’è il mio Dna”.

Secondo l’avvocato, Salvagni avrebbe dovuto puntare sulla violenza, e non sull’innocenza totale del suo assistito.

“Condannatemi, ma per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio, io non l’ho uccisa. Basta, vincevi il processo”, ha concluso Lovati.

La durissima risposta dell’avvocato di Bossetti

Il legale di Bossetti, Claudio Salvagni, ha immediatamente replicato, rilasciando alcune dichiarazioni all’Adnkronos.

“Massimo Lovati ha buttato fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili”, ha detto Salvagni. “Ha parlato senza conoscere nessun atto del processo sull’omicidio di Brembate e non ha mostrato rispetto né per l’essere umano Massimo Bossetti, né per la giustizia pensando che sia uno show dove sparare sempre più alto, o meglio più in basso”.

L’avvocato ha poi dato un consiglio velato ad Andrea Sempio affermando: “Credo che sia arrivato il momento che Andrea Sempio si trovi chi davvero lavori alla sua difesa e non pensi a dare spettacolo”.

L’attacco di Fabrizio Corona

Ancor più duro l’attacco di Fabrizio Corona, che a Falsissimo non ha risparmiato le critiche a Massimo Lovati.

“Sono mesi che va nelle trasmissioni a parlare di questo sogno di chi ha ucciso. Questo è un sogno della sua ubriacatura mentale”, ha affermato il giornalista.