Garlasco, falsa fonte della Procura di Pavia diffondeva bufale pro Alberto Stasi: denunciato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel caso Garlasco emerge un nuovo fascicolo: un falso informatore, ancora da identificare, è stato denunciato dopo aver diffuso bufale fingendosi fonte interna alla Procura di Pavia. Le false indiscrezioni, apparentemente favorevoli ad Alberto Stasi, sarebbero state diffuse a youtuber e opinionisti con l’obiettivo di delegittimare gli inquirenti.

Garlasco, falsa fonte della Procura di Pavia: denunciato

Mentre proseguono le indagini riaperte sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono dettagli su un fascicolo parallelo che gli investigatori considererebbero particolarmente delicato.

Al centro della vicenda ci sarebbe un soggetto, attualmente in via di identificazione, denunciato per essersi spacciato per una fonte interna della Procura di Pavia allo scopo di diffondere informazioni false e pro Alberto Stasi sul caso.

ANSA

La notizia è stata rilanciata nel corso del programma “Ignoto X”, dove si è parlato di un’attività sistematica di diffusione di presunte indiscrezioni investigative rivolte a youtuber, opinionisti e forse anche ad alcuni giornalisti.

Le bufale pro Alberto Stasi

Secondo quanto riferito nella trasmissione, questa persona avrebbe contattato diversi soggetti sostenendo di avere accesso diretto agli ambienti investigativi della Procura pavese.

Le informazioni diffuse sarebbero state presentate come rivelazioni a favore di Alberto Stasi. Tuttavia, secondo quanto emerso, tali notizie si sarebbero poi rivelate prive di fondamento.

Proprio questo elemento avrebbe insospettito gli investigatori, che avrebbero ipotizzato un possibile tentativo di delegittimare la Procura di Pavia attraverso la circolazione di fake news e informazioni manipolate.

Sarebbe un soggetto indipendente

Nel programma è stato precisato che non esisterebbero al momento elementi che colleghino la persona denunciata agli altri protagonisti mediatici del caso Garlasco. Non vi sono evidenze, infatti, di rapporti con la famiglia Cappa, con la famiglia Poggi o con giornalisti coinvolti nel racconto televisivo e social della vicenda.

La precisazione è considerata importante in quanto negli ultimi mesi, attorno al delitto di Garlasco, si sono sviluppati numerosi filoni mediatici, ipotesi alternative e ricostruzioni spesso contrastanti.

Secondo quanto sottolineato durante la trasmissione, il fascicolo aperto sulla falsa fonte sarebbe ritenuto “di grosso interesse investigativo” dagli inquirenti. L’attenzione non riguarderebbe soltanto le eventuali false informazioni diffuse, ma anche il possibile impatto che queste avrebbero avuto sull’opinione pubblica e sul clima mediatico attorno alle nuove indagini.