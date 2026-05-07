Garlasco, famiglia Poggi contro l'indagine su Andrea Sempio: "Non si riscrive così la storia, Stasi colpevole"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Per la famiglia Poggi è Alberto Stasi il colpevole. La nuova indagine non cambia nulla, perché “non si riscrive così la storia”. Le parole arrivano dalla famiglia Poggi attraverso i legali, secondo i quali la sentenza definitiva ha elementi granitici a differenza delle intercettazioni. L’avvocato della famiglia descrive un “ragazzo” (il 38enne Sempio) che viene braccato e intercettato come Jim Carrey in The Truman Show.

I Poggi difendono Sempio

La famiglia Poggi difende Andrea Sempio. Lo fanno nella prospettiva che “non si può riscrivere la storia dal nulla”. A farlo sapere sono i legali che seguono la famiglia, i quali avrebbero parlato di assenza di uno spazio per modificare la vicenda giudiziaria.

Il processo si è concluso con una condanna e per la famiglia Poggi questa sentenza è definitiva grazie ad elementi “granitici”. Questi elementi, citati dall’avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, sono: il falso ritrovamento del corpo di Chiara sotto le scale, l’occultamento della bici nera da donna, lo spostamento dei pedali con il Dna su un’altra bicicletta, le scarpe numero 42 e le impronte sul dispenser del sapone.

Tutti elementi già raccolti e che hanno di fatto portato alla condanna di Alberto Stasi. Partendo da questo, secondo gli avvocati della famiglia Poggi, non si può immaginare di riscrivere la storia dal nulla.

Sono solo “suggestioni mediatiche”

Quanto emerso nella nuova indagine contro Andrea Sempio sarebbe invece frutto di “suggestioni mediatiche”. L’avvocato Gianluigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara Poggi, riferisce che i suoi assistiti “sanno che è colpevole Stasi e che, in qualche modo, si vuole cercare di togliergli questo ruolo”.

Parlano quindi di suggestioni mediatiche che non possono modificare la realtà dei fatti. “Adesso accade con delle registrazioni di un anno fa dei soliloqui dell’indagato mentre ascoltava delle trasmissioni o dei podcast – prosegue Compagna – e sinceramente tutto mi pare fuorché un dato confessorio”.

Per chiudere la critica alle indagini e alle conclusioni di queste, esattamente come ha commentato Massimo Lovati, Tizzoni aggiunge che i processi di questo tipo si risolvono con “prove scientifiche oggettive” e qui “non è emerso niente di certo nei confronti di Sempio”. Al contrario, prosegue, qualcosa di certo c’è nei confronti di Stasi, ovvero il Dna sulla cannuccia del tè della colazione.

Marco Poggi “ostile”

Contro la conclusione delle indagini che indicano Sempio come il possibile assassino di Chiara, ci sarebbe anche il fratello, Marco Poggi. Questi è stato sentito diverse volte nelle nuove indagini. Nell’ultima occasione, quella avvenuta nello stesso giorno dell’interrogatorio ad Andrea Sempio, ha ribadito che non può essere stato il suo amico.

Avrebbe anche dichiarato di non aver mai visto insieme ad Andrea i video intimi della sorella e di Alberto Stasi. Dalle intercettazioni, invece, sembrerebbe il contrario.

Si aggiunge poi un altro tassello: secondo le carte dell’inchiesta, i carabinieri avrebbero definito il fratello di Chiara come “ostile” e alle prese con una “costante difesa d’ufficio” di Sempio. Lo stesso Marco avrebbe risposto ai carabinieri di comprendere lo svolgimento del loro lavoro, ma che nell’interrogatorio del 20 maggio 2025 si è sentito “influenzato” da questi ultimi.