Garlasco, famiglia Poggi pronta a restituire soldi del risarcimento in caso di assoluzione di Alberto Stasi

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In una dichiarazione dell’ultima ora l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, che rappresenta la famiglia Poggi, ha fatto chiarezza sul dettaglio del risarcimento che i suoi assistiti potrebbero dover restituire ad Alberto Stasi qualora venisse assolto dopo la revisione del processo. Ciò “non comporterebbe alcun concreto, serio disagio”. La somma ottenuta dal condannato è custodita “in un conto dedicato” dal quale Giuseppe Poggi non avrebbe mai attinto.

La verità di Tizzoni sul denaro da restituire ad Alberto Stasi

Mercoledì 13 maggio Gian Luigi Tizzoni, l’avvocato che assiste Rita Preda e Giuseppe Poggi – genitori di Chiara – ha fatto chiarezza sulla possibilità di restituire il risarcimento ottenuto da Alberto Stasi qualora venisse ribaltata la condanna definitiva del 2015.

Tale possibilità, per i suoi assistiti, “non comporterebbe alcun concreto, serio disagio“, quindi la famiglia della 26enne “corrisponderà a Stasi quello che da Stasi ha ricevuto fino a quel momento”.

ANSA

Ancora, Tizzoni spiega a Open che Giuseppe Poggi ha aperto un conto dedicato sul quale, oltre al risarcimento già ottenuto, ogni mese vengono accreditati “circa 350-400 euro del lavoro di Stasi“.

Il suo assistito non avrebbe mai attinto da quel conto, dunque la cifra contenuta non sarebbe mai stata toccata.

A quanto ammonta il risarcimento beneficiato dai Poggi

In un primo momento il risarcimento a favore dei Poggi era stato quantificato a circa un milione di euro, di cui 350 mila destinati a ciascuno dei coniugi e 300 mila al fratello della vittima, Marco Poggi. Erano stati stabiliti anche 200 mila euro per le spese processuali.

Successivamente era stato raggiunto un accordo transattivo – che si stabilisce su reciproche concessioni – per una cifra di 700 mila euro, scrive Open, di cui la madre di Alberto Stasi aveva corrisposto un importo iniziale di circa 200 mila euro con il resto da versare a rate. Tizzoni spiega che ad oggi la famiglia Poggi ha incassato circa 400 mila euro.

Garlasco, i Poggi non sono interessati al denaro

Come anticipato, Giuseppe Poggi avrebbe aperto un conto dedicato sul quale, oltre al denaro fino ad ora ottenuto, “vengono accreditati questi circa 350-400 euro del lavoro di Stasi” ogni mese. L’intero importo contenuto in quel conto non è mai stato toccato, ad eccezione delle spese legali e dei pagamenti destinati ai consulenti.

Infine, difende ancora i suoi assistiti: “Questo concetto che i Poggi si stiano arroccando per due soldi in croce, perché tali sono, è oltremodo offensivo” perché ai genitori di Chiara Poggi “della parte economica non interessa sostanzialmente nulla“.