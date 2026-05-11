Garlasco, fari sui "soliloqui" in auto e gli appunti di Sempio: quanto potrebbero pesare in un nuovo processo

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Mentre la difesa di Alberto Stasi lavora per la richiesta di revisione del processo per l’omicidio di Chiara Poggi, tengono banco le indiscrezioni sulla nuova ricostruzione della Procura di Pavia. Per i pm, Andrea Sempio – unico indagato nel nuovo fascicolo – avrebbe provato un approccio sessuale con la vittima, ma dopo il rifiuto si sarebbe reso protagonista di “un’aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l’intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta”.

I pm sostengono di avere “nuovi elementi” che “destituiscono di qualsiasi fondamento il ‘movente pornografico‘ in capo a Stasi”, mentre “forniscono solidi elementi sul tentativo dell’approccio sessuale di Sempio”.

Tra questi uno scontrino di un parcheggio che finora avrebbe assicurato un alibi all’uomo, ma che in realtà sarebbe stato della madre. Ma anche telefonate a casa Poggi, soliloqui in auto, post su forum e appunti vari.

Ora ci si chiede se il nuovo materiale, in particolare gli scritti acquisiti dagli inquirenti, possano rappresentare nuove prove o possano concorrere a formulare una perizia sul presunto omicida.

L’intervista alla criminologa e psicologa Cristina Brasi.

Quanto questi elementi nuovi elementi, in particolare i “soliloqui” e i post pubblicati su un forum, possono pesare in vista di un nuovo processo su Garlasco?

“Il peso probatorio dei cosiddetti digital footprints (tracce digitali e comportamentali) dipende dalla solidità nel metodo con cui si utilizzano. La ricerca dimostra che i dati comportamentali online sono altamente predittivi di tratti psicologici stabili. Detto ciò, l’analisi psicologico-linguistica di soliloqui o post assume rilevanza scientifica, e dunque peso in sede di giudizio, solo se condotta tramite metodi validati e replicabili. Ad esempio, l’elaborazione del linguaggio naturale o l’uso di tecniche e strumenti specialistici (dizionari psicometrici standardizzati come il LIWC – Linguistic Inquiry and Word Count)”

Devono esserci dei parametri standard e non una valutazione soggettiva?

“Sì. Se l’analisi si riduce a un’interpretazione clinica soggettiva o a un profiling non strutturato, il peso tecnico è da considerarsi nullo. Affidarsi all’intuito interpretativo in questi casi genera la cosiddetta illusione del profiling: di fatto si introduce quello che possiamo definire un ‘grave rumore inferenziale nel processo’”.

Ci sono stati, a memoria e per esperienza clinica sul campo da parte sua, alcuni precedenti nei quali questi elementi hanno giocato un ruolo?

“Nelle scienze forensi, l’analisi di scritti informali e produzioni testuali ha giocato storicamente ruoli decisivi quasi esclusivamente nell’ambito della cosiddetta Forensic Linguistics. Il valore tecnico principale di questi elementi è di valutare il soggetto attraverso l’analisi dell’idioletto (la varietà linguistica specifica di un individuo, NdR) e dell’unicità linguistica, o per la valutazione di marcatori sintattici che riflettono degli specifici stati cognitivi”.

A cosa servono in concreto?

“Nelle giurisprudenze occidentali, i precedenti mostrano che possono assumere un ruolo esplorativo: servono a corroborare un quadro investigativo o a misurare la coerenza interna di un comportamento. Attenzione, però, perché non possiedono l’autonomia e la robustezza probatoria di una prova scientifica solida”.

Possono diventare prove e essere utilizzate in sede di processo o per una futura perizia?

“Perché alcuni frammenti testuali, appunti o interazioni web diventino oggetto di una perizia psicologica dotata di validità in aula – seguendo requisiti di scientificità come i criteri del modello Daubert – devono essere assoggettati a protocolli clinico-forensi oggettivi”.

Esistono precedenti in Italia?

“Proprio i criteri del modello Daubert (che contemplano, per esempio, falsificabilità, tasso di errore noto, peer-review, generale accettazione), sono stati integralmente recepiti con la sentenza Cozzini (Cass. Pen. n. 43786/2010). C’è, però, anche un recente e fondamentale studio che ha ribadito come le corti debbano estromettere valutazioni basate su strumenti privi di tassi di errore noti e validità generale”.

Che possibilità ci sono che gli appunti di Sempio concorrano a una perizia?

“Questo tipo di scritti può confluire in una perizia solo se viene vagliato attraverso protocolli standardizzati di assessment psicologico e linguistico, cosiddetto evidence-based di Structured Professional Judgment (Giudizio Professionale Strutturato). Un approccio basato su interpretazioni psicologiche non verificate potrebbe compromettere il rigore metodologico dell’analisi, rendendo i risultati meno attendibili”.

Quanto il contesto in cui si apre questo nuovo procedimento potrebbe influenzare un eventuale giudizio finale?

“L’influenza del contesto mediatico e dell’opinione pubblica è un fattore di inquinamento cosiddetto cognitivo, che non solo è quantificabile, ma è anche altissimo. La letteratura scientifica sulle scienze decisionali ha ampiamente dimostrato che il pregiudizio del contesto può alterare persino le valutazioni degli esperti forensi più qualificati, inducendoli a conclusioni erronee quando vengono esposti a narrative estranee al solo dato tecnico. A livello di giudizio generale, le meta-analisi sugli effetti della pre-trial publicity (l’esposizione mediatica prima del processo) evidenziano come il clamore extra-processuale altera la memoria della fonte dei giudicanti. Non solo: può anche inneschi severi bias di conferma. Per questo a livello tecnico, se ci si trova in un contesto altamente polarizzato, è necessario adottare procedure di Linear Sequential Unmasking (LSU Svelamento Sequenziale Lineare). Si tratta del protocollo che impone di rivelare al perito i soli dati tecnici necessari, tenendolo “cieco” rispetto agli aspetti investigativi e di cronaca, per impedirgli di formare bias di conferma”.