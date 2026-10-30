Garlasco, Federica Panicucci contro Andrea Sempio per le frasi sullo stupro: "Nessuna donna lo sogna"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Nessuna donna sogna di essere stuprata”. Così Federica Panicucci commenta le frasi sullo stupro in alcuni vecchi video di Andrea Sempio, al vaglio della procura di Pavia nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Riguardo a quelle frasi, il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha detto che bisogna considerare il contesto in cui sono state fatte.

Federica Panicucci contro Sempio per le frasi sullo stupro

A Mattino Cinque, nella puntata del 30 ottobre, si è parlato delle indagini sul delitto di Garlasco e della recente intervista rilasciata da Andrea Sempio a È sempre cartabianca. Federica Panicucci ha commentato duramente le frasi sullo stupro contenute in alcuni vecchi video di Sempio, acquisiti dagli inquirenti e diffusi dai media: “Nessuna donna sogna di essere stuprata”.

E poi, riferendosi a quanto detto dal 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi sulle frasi da contestualizzare, la conduttrice ha detto che non le è chiaro quale sia questo contesto: “Qual è il contesto quando parla di stupri, violenza, armi, mi sfugge”.

ANSA

I video di Andrea Sempio nelle indagini su Garlasco

Al centro del caso alcuni vecchi video rinvenuti dagli inquirenti sul computer di Andrea Sempio. Si tratta di soliloqui che Sempio, all’epoca poco più che ventenne, aveva registrato di fronte a una telecamera.

Video considerati di interesse investigativo dalla procura di Pavia che indaga sull’omicidio di Chiara Poggi, assieme a diari personali e migliaia di post pubblicati su un forum a tema seduzione. Sulla base del materiale raccolto, il pm ha disposto un’analisi comportamentale e una consulenza personologica sull’indagato.

Sempio e le frasi da contestualizzare

In quei video Andrea Sempio parla di stupro come di “una strategia di riproduzione accettata dalla natura” e di una fantasia erotica di “molte donne”.

Nell’intervista a È sempre Cartabianca Sempio ha risposto su queste frasi, che hanno suscitato molto scalpore, affermando che sono “forti” ma che vanno contestualizzate.

“È come se parlassimo – ha detto Sempio – dell’accoppiamento del gatto che blocca la femmina coi denti e le salta sopra: che cosa brutta, ma ti sto parlando da quel punto di vista”. Quelle frasi, ha spiegato vanno lette nel contesto in cui sono state fatte.