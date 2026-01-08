Garlasco, Federica Panicucci mostra l'impronta a V e le scarpe di Alberto Stasi: "Ha detto la verità"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un nuovo, l’ennesimo, elemento sul delitto di Garlasco. Federica Panicucci, nel corso di Mattino Cinque, ha parlato di un’impronta a triangolo, o a V, sulla scena del crimine che potrebbe essere compatibile con la suola delle scarpe consegnate da Alberto Stasi. "Questo vorrebbe dire che Alberto ha detto la verità", ha aggiunto la conduttrice, che ha poi mostrato anche la relazione dei Ris su quelle scarpe, un paio di Lacoste, che Stasi consegnò spontaneamente.

Federica Panicucci mostra l’impronta a V

Federica Pancucci ha parlato di un’impronta che "incredibilmente non è mai stata attenzionata" ma classificata come un "segno sul pavimento e non come impronta valida e interessante".

Già il generale Garofano ha parlato di una presunta impronta di scarpe sulle scale. Ma nel corso della puntata di Mattino Cinque, la conduttrice ha mostrato la foto di un’impronta indicando chiaramente una V rovesciata.

Le scarpe di Alberto Stasi con cui lui entrò in casa, il giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa, avevano una suola anch’esse con una sorta di V rovesciata.

"Stasi ha detto la verità"

Come ha detto la Panicucci, "Alberto racconta di essere entrato in casa e di aver visto il corpo. Dopo di che ha consegnato quelle scarpe". Le scarpe furono consegnate da Stasi il 14 agosto 2007, quindi il giorno dopo il delitto di Chiara.

Poi la conduttrice ha aggiunto: "Quella sembra davvero l’impronta della scarpa di Stasi e questo vorrebbe dire che Alberto ha detto la verità".

A confermare questa ipotesi è stato anche Antonio De Rensis, il legale d Stasi presente in studio: "Sulla scena del delitto hanno camminato almeno 24 persone che credo siano un po’ troppe", ha sottolineato.

Poi ha aggiunto che "è chiaro che ci sono stati degli errori e delle imperfezioni".

Il referto dei Ris sulle scarpe di Stasi

De Rensis ha inoltre dichiarato che "mentre succedeva tutto questo delirio dentro la casa, c’era chi era concentratissimo sui computer nelle prime 24 ore".

Federica Panicucci poi ha mostrato anche il referto dei Ris su quelle scarpe, delle Lacoste color bronzo spontaneamente fornite da Alberto Stasi.

La relazione parla di scarpe "apparentemente prive di tracce di interesse biologico".

Poi ancora si legge che "è stato effettuato il combur test a campione sulla suola che ha fornito esito negativo. Il reperto inoltre è stato nebulizzato con il luminol e non è emersa alcuna luminescenza significativa".

Perché non è stato rilevato sangue sulle scarpe di Stasi

La Panicucci a quel punto si è chiesta: "Vuol dire che una luminescenza è apparsa ma non era significativa? Non si dice luminescenza inesistente".

L’esito negativo non è comunque sorprendente. "Il luminol non è un test specifico per il sangue. Le stesse luminescenze che ci può dare il sangue ce le può dare un qualunque altro residuo calpestato da una suola", ha detto un esperto intervenuto in trasmissione.

"E’ ovvio che su una suola avrò delle luminescenze. Le scarpe dell’indagato furono negative al sangue così come quelle dei due carabinieri intervenuti e che furono sequestrate", ha aggiunto.

Infine è stato osservato che le scarpe furono consegnate da Alberto 24 ore dopo aver camminato nella casa del delitto. E in quelle 24 ore Alberto aveva fatto altre cose: lui stesso ha raccontato di essere uscito dalla villetta di via Pascoli per andare dai carabinieri.

Quindi con quelle stesse scarpe ha camminato in strada e ha camminato anche nel suo giardino bagnato.

Oltretutto il sangue eventualmente pestato da Stasi con quelle carpe non era fluido ma in parte già seccato, questo significa maggior facilità nel perdere la sostanza ematica da sotto la scarpa.

Per questo, è stato ribadito a Mattino Cinque, non è scontato trovare trovare tracce ematiche sotto le suole considerando quello che ha fatto Alberto e come si è mosso per 24 ore".