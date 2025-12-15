Garlasco, Federica Panicucci risponde alla frecciata dell'avvocato Cataliotti: "Bisogna essere precisi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Frecciatina tra avvocato e conduttrice a Mattino 5. L’avvocato Cataliotti ha dichiarato di aver risposto nel merito, ma Federica Panicucci gli fa notare che non è così. Alla lettura della perizia del Dna non corrispondono le precedenti dichiarazioni dell’avvocato o risultano ambigue, da qui la richiesta di chiarimento. Il Dna di Sempio accende diversi altri scontri, tanto il tema è caldo. È accaduto anche tra Gallo e Longo.

Cosa ha detto l’avvocato Cataliotti

L’avvocato Cataliotti, sul Dna e sulla perizia di Albani, dichiara di aver letto mediaticamente che viene contestato quanto detto da lui sul fatto che il Dna non sia riconducibile alla singola unghia e alla singola mano del reperto.

L’avvocato entra quindi nel dettaglio della perizia e legge che, a pagina 62, il perito Albani trae le seguenti conseguenze: “L’attribuzione numerica dei margini ungueali non è riconducibile alla certa distinzione anatomica delle cinque dita, in quanto tutti i margini ungueali della mano sono stati inseriti nello stesso contenitore”.

Poi legge ancora, a pagina 88: “L’attribuzione numerica dei margini ungueali non è verosimilmente riconducibile alla certa distinzione anatomica delle dita”. Dichiara quindi di non poter aver sbagliato questa affermazione, perché ha letto il documento. Poi la frecciatina a Mattino 5: “Non ne avevo dubbi”.

La risposta di Federica Panicucci

In studio, Federica Panicucci ringrazia l’avvocato per la precisazione, ma aggiunge che il tema non era affatto questo. “Peccato che l’oggetto della nostra precisazione non fosse questo. Noi questo non lo abbiamo mai messo in dubbio”.

Aggiunge che l’avvocato aveva detto un’altra cosa e la fa ascoltare. Parte così il servizio, dove Cataliotti afferma: “Abbiamo 14 punti di contatto, il più evidente e razionale di tutti è il telecomando della televisione e/o le manopole del display”. L’avvocato spiega che era lo stesso telecomando usato da Marco Poggi e dagli amici, tra cui Sempio, per accendere console e giochi, e commenta: “Non mi venite a dire che era sulle mani. Lo esclude in maniera perentoria Albani”.

Panicucci chiede spiegazioni su questo punto, ovvero sul fatto che il Dna non fosse su entrambe le mani ma soltanto su una.

Scontro in studio

Il caso di Garlasco fa discutere tutti, anche gli esperti in studio. Il tema del Dna e delle valutazioni tecniche è uno di quelli che sta agitando di più commentatori ed esperti.

Così, a Mattino 5, quando la giornalista Grazia Longo viene richiamata sul tema del Dna, l’avvocato Gallo le chiede di dire che il collega ha detto una baggianata. “La Longo va a inserirsi in ogni contesto, anche quelli che non la competono, ma adesso non critica la baggianata di Capra”, dice.

Panicucci deve quindi difendere i propri ospiti, ma Gallo insiste e punta il dito su Capra e sul modo in cui è stato utilizzato il software per le analisi.