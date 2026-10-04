Garlasco, Feltri difende Stasi: “Solo per un idiota è colpevole. È l’episodio giudiziario più squallido"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tiene banco il caso Garlasco. Vittorio Feltri, ospite di Domenica In, ha confermato la sua posizione dopo essere stato uno dei primi, già da anni, a sostenere l’innocenza di Alberto Stasi, unico condannato per la morte di Chiara Poggi. “Solo un idiota pensa che sia colpevole”, ha detto il giornalista in tv con il suo classico stile colorito.

Vittorio Feltri torna a parlare del caso Garlasco

In collegamento con Domenica In, Vittorio Feltri è tornato a parlare del delitto di Garlasco, tema sempre più caldo dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia che crede sia stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi e non l’unico condannato, Alberto Stasi, il fidanzato della vittima nel 2007, anno in cui si è consumato l’omicidio.

Da anni sostenitore dell’innocenza di Stasi, il giornalista ha ribadito le sue convinzioni e attaccato frontalmente l’iter giudiziario che ha portato alla condanna definitiva del bocconiano a 16 anni di reclusione, definendo l’intera vicenda come “uno dei casi più gravi della storia giudiziaria italiana”.

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Il giornalista crede all’innocenza di Alberto Stasi

Il giornalista ha spiegato come, per lui, fosse illogica tutta la ricostruzione della mattina del delitto con il giovane che, impegnato a lavorare alla propria tesi di laurea, abbia interrotto il suo lavoro, sia andato dalla fidanzata per ucciderla e sia quindi tornato a casa riprendendo normalmente a scrivere.

“Io l’ho detto dal primo giorno in cui è avvenuto il delitto. Ho capito subito che accusare quel ragazzo sarebbe stato facile, ma sbagliato. E così è stato, ormai lo sanno tutti, ormai si è fatto 15 anni di galera (in realtà dieci e mezzo, ndr), le indagini sono state fatte col posteriore, tutto quello che ha riguardato il caso è stato trattato malamente”, attacca Feltri.

Il giornalista, quindi, dà una definizione dell’intero caso Garlasco: “Siamo di fronte all’episodio giudiziario più squallido dell’Italia degli ultimi 50 anni, da quando ho l’uso della ragione”.

L’attacco a Luciano Garofano

Nel suo intervento al programma di Mara Venier, Vittorio Feltri fa anche una ricognizione del caso e di tutto l’iter che ha portato alla condanna di Alberto Stasi.

“Processo di primo grado: assoluzione. Stessa soluzione anche nel secondo grado. Poi arrivano i fenomeni della Cassazione e gli danno 16 anni. E già questo è assurdo. È l’episodio più squallido della storia giudiziaria italiana, anche un cretino come me il giorno dopo aveva capito che non potesse essere stato Stasi. È tutta una schifezza, bisognerebbe scusarsi e cominciare da capo in modo serio, ma non c’è stato niente di serio in questo processo. Chiedano scusa anche i giudici, avete fatto una figura orrenda, ammettetelo e chiudiamo il caso”, prosegue nel suo attacco.

Quindi si rivolge all’ex generale ed ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano, presente in studio: “Avete fatto una figura schifosa, Garofano. Dite che eravate tutti ubriachi che sarebbe meglio almeno chiudiamo la pratica”.