Garlasco, Sempio verso il processo dopo la chiusura delle indagini: per la Procura c'è sangue sull'impronta 33

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Procura di Pavia ha notificato alla difesa di Andrea Sempio l’avviso di conclusione delle indagini nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi, di cui risulta unico indagato. Dopo quasi 20 anni dalla morte della studentessa, e il lungo iter giudiziario che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, si potrebbe riscrivere uno dei casi di cronaca più dibattuti. La difesa ha 20 giorni per depositare le memorie e scegliere di far parlare il proprio assistito. La Procura ha, eventualmente, 9 mesi per rinviarlo a processo. Secondo gli inquirenti, sull’impronta 33 – attribuita a Sempio dalla Procura stessa – c’era sangue.

Garlasco, chiuse le indagini: la Procura punta sull’impronta 33 ma non solo

La Procura di Pavia, secondo quanto riportato dal Tg1, avrebbe chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco mettendo in discussione gli esiti dei test condotti all’epoca dal Ris di Parma, che avevano inizialmente escluso la presenza di sangue nel grattato dell’impronta 33, attribuita dai pm proprio a Sempio.

Inoltre, i pm non escluderebbero che chi ha toccato il muro avesse le mani imbrattate ma soprattutto che, secondo le nuove consulenze, gli accertamenti sulle impronte di scarpa "non consentono di sostenere l’esistenza di un’incompatibilità fisica tra la conformazione del piede di Andrea Sempio e la traccia di scarpa" lasciata dall’assassino, ossia la scarpa modello Frau taglia 42 che "risulta compatibile con le misure del piede" dell’indagato.

Nella stessa direzione, stando ad alcune indiscrezioni, anche le ulteriori indagini di laboratorio realizzate dalla difesa Stasi.

Sarebbero stati contestati anche i test condotti all’epoca sui pedali della bicicletta che presenterebbero anomalie e contraddizioni mai rappresentate.

"Si evidenzia che nessuna richiesta finalizzata alla formulazione di una proposta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi è mai stata rivolta al Procuratore Generale, la quale è stata e sarà tenuta informata in relazione a ogni aspetto ritenuto di interesse", ha scritto nella sua nota il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone.

Cosa succede ora per Andrea Sempio

Andrea Sempio era già stato indagato in passato.

Le precedenti indagini erano state archiviate nel 2017 e nel 2020.

Nel 2025 il caso è stato riaperto e il 7 maggio 2026 i pm gli hanno notificato un primo avviso di chiusura delle indagini.

L’accusa contestata è omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti.

L’indagato ha sempre respinto ogni accusa.

Da un punto di vista strettamente tecnico, l’attuale notifica dell’avviso di conclusione delle indagini non equivale a una richiesta di rinvio a giudizio.

La difesa ha 20 giorni per intervenire.

I legali possono depositare memorie, produrre documenti, chiedere nuovi accertamenti oppure chiedere che l’indagato venga interrogato.

Solo dopo questa fase la Procura potrà formulare la richiesta di rinvio a giudizio, ipotesi più calda rispetto all’archiviazione.

Gli indizi contro Andrea Sempio

Uno degli elementi al centro dell’inchiesta riguarda il materiale genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi.

Secondo gli accertamenti esaminati dalla Procura, uno dei profili maschili sarebbe compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio.

Questo dato, però, non identifica automaticamente il 38enne, perché un profilo del cromosoma Y può essere condiviso da più uomini appartenenti alla stessa linea familiare.

La perizia svolta nell’incidente probatorio avrebbe descritto una traccia mista e parziale.

Non sarebbe stato possibile stabilire quando quel materiale sia finito sulle unghie, come vi sia arrivato o se sia collegato all’aggressione.

Un altro punto riguarda la dibattuta impronta 33, rilevata sulla parete della scala che conduce alla cantina, dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi.

La Procura riterrebbe che la traccia palmare sia riconducibile a Sempio e la considererebbe un possibile collegamento con la scena del delitto.

La difesa contesta sia l’attribuzione dell’impronta, sia il significato attribuito a quella traccia.

Resterebbe da chiarire anche il momento in cui sarebbe stata lasciata, poiché Sempio conosceva la famiglia Poggi ed era già stato nella villetta prima dell’omicidio.

Le scarpe dell’assassino

Gli accertamenti riguarderebbero anche le impronte insanguinate che sarebbero state attribuite alla scarpa dell’assassino, una Frau numero 42 con suola a pallini.

Gli esperti incaricati dalla Procura starebbero verificando la possibile compatibilità con Sempio.

Nel fascicolo rientrerebbero anche le telefonate effettuate da Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto e lo scontrino di Vigevano presentato a sostegno dei suoi spostamenti nella mattina della morte di Chiara.

Secondo l’ipotesi accusatoria, lo scontrino non dimostrerebbe da solo che fosse stato Andrea Sempio a effettuare l’acquisto, né coprirebbe l’intera fascia oraria di interesse.

Le intercettazioni ad Andrea Sempio in auto

Nell’inchiesta sarebbero state acquisite anche registrazioni in cui Andrea Sempio parlava da solo in auto.

I pm avrebbero esaminato riferimenti a Chiara Poggi, e a presunti video intimi, collegandoli all’ipotesi di movente.

La difesa sostiene che quelle registrazioni non contengono una confessione, piuttosto un modo di irridere le accuse fatte al proprio assistito da alcuni giornalisti.

Perché la consulenza psichiatrica non è stata ancora depositata

La Procura ha disposto anche una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio affidata al professor Roberto Catanesi.

L’obiettivo è valutare le condizioni dell’indagato all’epoca del delitto, l’eventuale presenza di disturbi rilevanti per la capacità di intendere e di volere e la possibile pericolosità sociale.

Secondo quanto riferito da Emanuele Canta, inviato di Mattino 5, la consulenza psichiatrica non sarebbe stata attualmente depositata.

Non una presunta scelta definitiva.

La Procura potrebbe depositarla in un secondo momento.

Va sottolineato che Andrea Sempio ha deciso di non sottoporsi alla perizia.

La consulenza sarebbe stata, dunque, redatta tramite l’analisi di appunti, dichiarazioni e interviste.

Cosa succede ora ad Alberto Stasi

Per l’omicidio di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, a 16 anni di reclusione.

La notifica di chiusura indagini su Andrea Sempio non modifica automaticamente quella sentenza.

Anche un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio non avrebbe effetti immediati sulla condanna già passata in giudicato.

Secondo quanto riferito nella puntata di Mattino 5 del 28 settembre, la Procura di Milano starebbe valutando gli atti trasmessi da Pavia per capire se esistano i presupposti per una revisione.

Anche i difensori di Alberto Stasi potrebbero presentare una richiesta autonoma e starebbero lavorando a nove consulenze.

Il giornalista Emanuele Canta, nel corso della stessa puntata della trasmissione, ha anticipato che ci sarebbero in serbo importanti novità.