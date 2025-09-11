Garlasco, Flavius Savu in Italia dopo l'arresto: la versione sull'intreccio tra Chiara Poggi e la Bozzola

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si continua a indagare sul delitto di Garlasco. Nei giorni scorsi è tornato alla ribalta il nome di Flavius Savu, il romeno arrestato in Svizzera che ha sostenuto in passato che ci sarebbero degli intrecci tra la morte di Chiara Poggi e quel che avveniva nel santuario della Bozzola. L’uomo raccontò che la vittima, prima di essere uccisa, sarebbe venuta a conoscenza di incontri a sfondo sessuale che si sarebbero svolti nel luogo di culto.

Garlasco, intrecci tra Chiara Poggi e la Bozzola? Cosa potrebbe dire Flavius Savu

“Flavius Savu dovrebbe essere estradato in Italia, è stato arrestato martedì in Svizzera. Su di lui pende una condanna di 5 anni e 6 mesi per estorsione ai danni di alcuni sacerdoti del santuario della Madonna della Bozzola a Garlasco”, è stato ricordato a Morning News, talk show di Canale Cinque.

“Lui – ha spiegato l’inviato del programma Mediaset – ha sempre detto che il delitto di Chiara Poggi si collegava a quanto accadeva nel santuario dove ci sarebbero stati degli incontri a sfondo sessuale anche con dei minori. Flavius diceva di essere a conoscenza del fatto che in qualche modo Chiara aveva saputo tutto. Potrebbe parlare con i magistrati quando arriverà in Italia”.

ANSA Chiara Poggi

L’arresto in Svizzera e l’estradizione, chi è Flavius Savu

Flavius Savu è un uomo 41enne romeno condannato, con il complice Florin Tanasie, per l’estorsione all’ex rettore don Gregorio Vitali del santuario della Madonna della Bozzola. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale.

Era latitante dal 2018 ed è stato catturato il 9 settembre 2025 in Svizzera, nei pressi di Zurigo. L’avvocato di Savu ha spiegato che il suo assistito si metterà a disposizione delle autorità italiane per le indagini sul delitto.

I fatti per cui Savu è stato condannato risalgono al 2014. Con Tanasie riuscì a estorcere decine di migliaia di euro al sacerdote minacciandolo di diffondere video compromettenti che lo ritraevano in rapporti sessuali.

L’inchiesta fece emergere un giro di ricatti a luci rosse connessi a ciò che avveniva nel santuario.

Le dichiarazioni di Savu e del suo avvocato sull’omicidio di Chiara Poggi

Savu era anche intervenuto a Chi l’ha visto?, attraverso una telefonata con un inviato della trasmissione. Il rumeno sostenne che Chiara Poggi “aveva scoperto il giro”. “Giro” da intendere come un sistema di scambi sessuali che sarebbero avvenuti alla Bozzola.

Grittini, avvocato di Savu, disse che il suo assistito “sostiene in maniera energica” che Chiara Poggi sia stata uccisa “perché sapeva cosa stava succedendo o fosse accaduto presso il Santuario della Bozzola”.

Opportuno precisare che, per ora, non sono emerse prove concrete del legame tra l’inchiesta sul Santuario della Madonna della Bozzola e l’omicidio di Garlasco.