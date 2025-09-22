Garlasco, Flavius Savu rifiuta l'estradizione in Italia "perché ha paura": i dubbi sulla figura del rumeno

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Timido dietro-front: ora Flavius Savu, il cittadino romeno arrestato durante la sua latitanza nei pressi di Zurigo, cambia idea e sostiene di non volere l’estradizione. “Ha paura”, dice la moglie all’avvocato Roberto Grittini, ma la donna non è in grado di spiegare i motivi di questa preoccupazione. Ricordiamo che Savu afferma di essere a conoscenza della verità sul delitto di Garlasco, e su questo aspetto interviene anche l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che dice: “Qualcosa di importante l’ha già detto”, riferendosi a quanto messo nero su bianco dal nipote di Savu, Cleo Stefanescu, in un memoriale in cui racconta ciò che lo zio gli avrebbe confidato su presunti festini che si consumavano presso il Santuario della Madonna della Bozzola.

La paura di Flavius Savu

La notizia arriva da Ignoto X, il format condotto dal giornalista Giuseppe Rinaldi su La7. L’inviato, che ha parlato con Roberto Grittini che assiste Flavius Savu, riferisce che il romeno arrestato vicino Zurigo “non è disposto ad essere estradato”. Un decisivo cambio di rotta, quindi, dopo l’espressa volontà di collaborare con la Procura di Pavia per quanto concerne le indagini sul delitto di Garlasco.

La moglie dell’ex latitante riferisce all’avvocato che il marito preferisce non rientrare in Italia perché “ha paura”, senza specificare il motivo. Non è dato sapere se Savu sia preoccupato per la vita in carcere in Italia o per eventuali ritorsioni.

A Flavius Savu restano da scontare 4 anni e 15 giorni dopo la condanna per estorsione ai danni di don Gregorio Vitali. Sarà la Procura di Pavia, in ogni caso, a valutare la necessità di estradizione.

Una possibilità, questa, che potrebbe rendersi effettiva qualora Savu si decidesse a rivelare ciò che dice di sapere sull’omicidio di Chiara Poggi.

Il parere di Massimo Lovati

Dopo il servizio su Flavius Savu il conduttore Giuseppe Rinaldi ha chiesto a Massimo Lovati, in collegamento dal suo studio legale, se le informazioni di cui l’ex latitante dice di essere a conoscenza potrebbero contribuire alla ricerca della verità sul delitto di Garlasco. “Qualcosa di importante l’ha già detta ai vostri colleghi”, risponde l’avvocato di Sempio riferendosi all’ipotesi ce Chiara Poggi sia stata uccisa “dopo aver scoperto cose inenarrabili”.

Lovati, quindi, cita il memoriale di Cleo Stefanescu, nipote di Savu, che dal carcere aveva scritto che una ragazza “riferiva a mio zio che c’era un grosso giro di pedofilia e una specie di prostituzione riguardo il Santuario delle Bozzole”. In un passaggio citato da Lovati, nel memoriale si leggeva che “c’era don Gregorio che baciava le scarpe a sua eminenza”.

La pista del sicario nel delitto di Garlasco

Lovati, ricordiamo, da tempo non nasconde la sua convinzione sull’innocenza di Alberto Stasi. Secondo l’avvocato di Andrea Sempio l’allora 24enne non sarebbe mai entrato nell’abitazione di via Pascoli 8 e la versione fornita agli inquirenti sarebbe una menzogna riferita sotto minaccia da parte di un’organizzazione criminale.

La stessa organizzazione avrebbe commissionato l’omicidio di Chiara Poggi armando la mano di un sicario, un delitto nato dall’esigenza di mettere a tacere la 26enne. Chiara sarebbe stata uccisa perché aveva scoperto alcune verità compromettenti sul Santuario della Madonna della Bozzola, secondo questa teoria.