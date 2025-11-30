Garlasco, focus sulla raffica di telefonate tra Andrea Sempio e la Procura di cui nessuno ricorda nulla

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti si stanno concentrando su che cosa è accaduto tra sabato 21 e domenica 22 gennaio 2017. Per la Procura di Brescia, in quelle 48 ore, c’è stato un flusso “anomalo” di telefonate tra l’indagato Andrea Sempio e la polizia giudiziaria. Il procuratore Francesco Prete e la pm Claudia Moregola ipotizzano che quei contatti potrebbero essere alla base della presunta corruzione che avrebbe portato all’archiviazione della posizione di Sempio.

Garlasco, le chiamate tra Andrea Sempio e la polizia giudiziaria

Gli investigatori stanno lavorando da settimane sull’inchiesta che vede indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e il padre di Sempio, Giuseppe.

Per i pm, i familiari del 37enne indagato avrebbero pagato illecitamente “20 o 30 mila euro” per ottenere una rapida archiviazione. Gli inquirenti, nel tentativo di provare tale presunto fatto, si stanno concentrando sulle chiamate avvenute tra Andrea Sempio e la polizia giudiziaria il 21 e il 22 gennaio 2017.

ANSA Chiara Poggi, la vittima del delitto di Garlasco

Indagini sulla chiamata di oltre 5 minuti tra Sapone e Sempio

Un paio di settimane fa, il carabiniere Silvio Sapone, ex capo della squadra di pg di Pavia, è stato interrogato a Brescia. Gli è stato chiesto di spiegare il motivo della telefonata ricevuta dall’indagato Andrea Sempio alle 17.30 di domenica 22 gennaio 2017. Una chiamata durata oltre 5 minuti.

Inoltre, gli è stato domandato se sapesse dare una spiegazione alle quattro chiamate, tutte senza risposta, pervenute sul cellulare di Sempio ed effettuate sabato 21 gennaio da una persona ignota dal telefono fisso della Procura di Pavia. In mezzo, come riferisce Il Corriere della Sera, alcune altre chiamate, sempre rimaste mute, di Sapone dal suo cellulare privato.

Sapone ha risposto dicendo di “non ricordare” perché sono state fatte quelle telefonate. Venti giorni dopo quei contatti, il 10 febbraio 2017, c’è stata la convocazione di Sempio per l’interrogatorio. In quel momento, per i pm di Brescia, non c’erano atti da notificare né motivazioni valide per cui un investigatore dovesse sentire un indagato per omicidio.

La sequenza delle telefonate tra Sempio, la Procura e gli avvocati

Nelle 48 ore di sabato 21 e domenica 22 gennaio 2017 c’è poi stata un’altra girandola di chiamate tra Sempio e i suoi avvocati. Di seguito la sequenza della frenetica attività rilevata sul cellulare dell’indagato:

10.31 di sabato 21 gennaio 2017: parte una chiamata dall’utenza fissa della Procura di Pavia per contattare Sempio che non risponde 10.32 di sabato 21 gennaio 2017: seconda chiamata dall’utenza fissa della Procura, di nuovo Sempio non risponde 10.33 di sabato 21 gennaio 2017: Sapone chiama Sempio, di nuovo nessuna risposta 10.35 di sabato 21 gennaio 2017: altra chiamata dal fisso, sempre zero risposte 10.37 di sabato 21 gennaio 2017: Sapone ritenta con il suo cellulare, Sempio continua a non rispondere 10.54 di sabato 21 gennaio 2017: Sapone prova ancora una volta a sentire Sempio, altra chiamata a vuoto 10.58 di sabato 21 gennaio 2017: ultima chiamata a vuoto a Sempio dall’utenza fissa della Procura 11.49 di sabato 21 gennaio 2017: Sempio riceve una chiamata dal suo avvocato Massimo Lovati e stavolta risponde. Con il legale parla circa mezzo minuto 12.01 di sabato 21 gennaio 2017: altra chiamata di Lovati che dura un minuto. 12.46 di sabato 21 gennaio 2017: Sapone tenta di contattare ancora Sempio che non risponde

Si arriva a domenica 22 gennaio. In questa giornata Sempio riceve ed effettua diverse chiamate:

17.25 di domenica 22 gennaio 2017: telefonata di 2 minuti tra Sempio e il suo legale Federico Soldani 17.28 di domenica 22 gennaio 2017: stavolta è Sempio a chiamare Sapone. I due si parlano per 5 minuti e 15 secondi 17.37 di domenica 22 gennaio 2017: Sempio richiama il legale Soldani. La conversazione dura 4 minuti 17.43 di domenica 22 gennaio 2017: Sempio ricontatta Soldani per poco più di due minuti 17.44 di domenica 22 gennaio 2017: Sempio chiama Sapone sul telefonino privato. I due conversano per 52 secondi. 17.51 di domenica 22 gennaio 2017: Sempio richiama Soldani. 36 secondi di telefonata 18.13 di domenica 22 gennaio 2017: Sempio sente di nuovo Soldani per quasi due minuti

La Procura di Brescia ha interrogato Soldani, Lovati e Sapone. Tutti e tre, a proposito del flusso di chiamate definito “anomalo” dagli inquirenti, hanno spiegato di non ricordare i motivi di quelle chiamate.