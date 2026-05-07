Garlasco, Francesco Compagna avvocato di Marco Poggi difende Andrea Sempio: "Non c'entra nulla col delitto"

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Anche se oggi Andrea Sempio è “braccato e intercettato” resterebbe “una persona che veramente sembra non aver alcuna attinenza con il delitto”. Lo sostiene Francesco Compagna, l’avvocato di Marco Poggi, dopo il fiume di notizie piovute sulle intercettazioni nell’auto dell’indagato prima della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

L’avvocato di Marco Poggi parla dell’intercettazione

Giovedì 7 maggio Francesco Compagna, l’avvocato di Marco Poggi, ha rotto il silenzio sugli elementi emersi a carico di Sempio nella giornata precedente, quando il suo assistito è stato ascoltanto in qualità di persona informata sui fatti e l’indagato sottoposto a interrogatorio presso la Procura di Pavia.

Al suo assistito, come noto, è stato fatto ascoltare l’audio di un’intercettazione avvenuta all’interno dell’auto dell’amico Andrea Sempio.

ANSA

Compagna interviene a tal proposito e parla di “suggestioni mediatiche” che non possono “modificare la realtà dei fatti”. Ancora, l’avvocato di Marco Poggi sottolinea che in quel contesto l’indagato è stato registrato “mentre sentiva delle trasmissioni o dei podcast”.

Dello stesso avviso sono gli avvocati dell’indagato, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, che sostengono che Sempio sarà in grado di chiarire e che in realtà scimmiottava le parole di un opinionista.

Andrea Sempio “non ha attinenza con il delitto”

Nello stesso video inviato all’Ansa l’avvocato Compagna riferisce che l’intercettazione di Andrea Sempio “sinceramente tutto mi pare fuorché un dato confessorio“.

A suo avviso, quindi, l’indagato sarebbe “una persona che veramente sembra non aver alcuna attinenza con il delitto” anche se “braccato e intercettato”, mentre gli elementi a carico di Alberto Stasi sarebbero già noti dalla sentenza definitiva.

L’intercettazione sul delitto di Garlasco

Il 7 maggio si sono concluse le indagini a carico di Andrea Sempio. L’avvocato Antonio De Rensis, che difende Stasi insieme alla collega Giada Bocellari, ha parlato di “un’informativa di centinaia di pagine” in cui potrebbero essere presenti ben più elementi rispetto a quelli resi noti dalla stampa.

Il grande interrogativo resta quello sul destino di Sempio e di Stasi: si andrà a nuovo processo e Stasi verrà liberato? Andrea Sempio continua a professare la sua innocenza e non si escludono altri colpi di scena.