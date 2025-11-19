Garlasco, Francesco Marchetto accusa Gennaro Cassese di aver "fatto fare ai carabinieri 4 verbali falsi"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto ha accusato il colonnello Gennaro Cassese di aver raccolto quattro verbali falsi nell’ambito delle indagini sul caso di Garlasco. I due hanno avuto uno scambio diretto in televisione, nel quale si sono reciprocamente accusati di mentire sulla questione della foto del volto di Chiara Poggi.

Le accuse di Marchetto a Cassese sui verbali

Francesco Marchetto, ex maresciallo dei carabinieri che ha lavorato alle indagini sul caso di Garlasco, ha accusato il suo collega, il colonnello Gennaro Cassese, di aver raccolto quattro verbali dei carabinieri falsi.

Lo ha dichiarato durante una puntata del programma di Rai 1 Storie Italiane:

IPA Gennaro Cassese in divisa ai tempi dell’indagine

Il signor Cassese si è dimenticato di dire però casualmente che lui ha raccolto i quattro verbali dei carabinieri, due dei quali sono venuti a testimoniare. Peccato che sono quattro verbali falsi. Ha fatto fare ai carabinieri quattro dichiarazioni false. Non lo dico io, è agli atti.

La questione della foto, la versione di Marchetto

I due ex colleghi hanno avuto uno scontro sugli interrogatori di Stasi e su uno dei passaggi in cui il condannato per l’omicidio di Chiara Poggi ha mostrato una possibile contraddizione nella sua ricostruzione.

Stasi disse, davanti a Marchetto, che il volto di Chiara Poggi, visto la mattina della scoperta del cadavere della ragazza, era “pallido“. Una foto però mostrava come il viso della giovane fosse coperto di sangue, suggerendo che Stasi non l’avesse effettivamente visto quella mattina.

Cassese avrebbe accusato Marchetto di aver fatto vedere la foto a Stasi prima degli interrogatori, compromettendo la sua versione. Marchetto, invece, sostiene che ci siano prove del contrario:

I marescialli del reparto operativo iniziano a sentire Stasi alle 16:00, io alle 16:00 ero ancora in autostrada. La prova è il Telepass. Dopo che è stato sentito Stasi, io ho chiesto al Pm di fargli due domande.

Cosa sostiene sia scritto nelle carte dei processi Cassese

Cassese è poi intervenuto nella trasmissione Lo stato delle cose, di Rai 3, dove ha parlato della vicenda, sottolineando di riportare soltanto quanto scritto nelle carte dei processi:

Nel processo in cui il signor Marchetto è stato condannato per falsa testimonianza, il maresciallo illustra per la prima volta di aver fatto vedere questa foto a Stasi prima che noi lo sentissimo nel verbale delle 22:45. In quel processo due carabinieri hanno messo a verbale che Marchetto aveva portato Stasi nel suo ufficio.