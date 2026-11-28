Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovo capitolo del caso Garlasco. In tv ha parlato Franco Trentalance, protagonista dei video violenti trovati nell’hard disk di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi. L’ex attore hard ha spiegato la natura di quei filmati che non erano dei porno e non mostravano scene di stupro ma che erano stati realizzati come dei trailer per promuovere un film e un romanzo.

Garlasco, parla l’attore dei video hard di Andrea Sempio

A Quarto Grado, sulle reti Mediaset, è intervenuto Franco Trentalance, l’attore del chiacchierato film trailer “The butcher” ritrovato nell’hard disk di Andrea Sempio e le cui immagini sono finite negli atti dell’inchiesta. Alcuni spezzoni di questi filmati sono stati ritrovati infatti in possesso dell’amico del fratello della vittima del delitto di Garlasco, indagato nel nuovo filone di indagini aperto dalla Procura di Pavia.

Secondo le ultime informazioni trapelate, Sempio avrebbe scaricato due spezzoni di questi filmati, chiamati “Violetta 1” e “Violetta 2”, in cui si vedrebbe la tortura simulata di una donna. Di questi video e del loro contenuto ha parlato l’ex attore porno.

ANSA

La spiegazione di Franco Trentalance

Trentalance si è detto stupito e contrariato di essere entrato nel dibattito sul delitto di Chiara Poggi. “Mi ritrovo in qualche modo tirato dentro una triste vicenda, seppur in maniera indiretta, che mi trasporta dal territorio della fantasia e dell’immaginazione, che è quella di un attore e di uno scrittore, al territorio della realtà dove c’è un omicidio vero e non simulato”, ammette.

Interrogato sulla categoria in cui poter far rientrare questo video, Trentalance spiega che è stata fatta confusione e intende fare chiarezza: “Anzitutto, posso dire che non è un porno, non c’è nessuna scena di sesso esplicito. Poi, non è un film perché è nato con l’idea di creare una suggestione per eventualmente cercare dei finanziatori per il progetto cinematografico e per promuovere l’uscita del romanzo”.

In sostanza, secondo l’attore, l’intento dei video era quello di mostrare una trama di un racconto di fantasia per raccogliere finanziamenti e convincere potenziali investitori a scommettere su quel film e a contribuire a realizzarlo. Inoltre, si mostrava la trama di quello che da lì a poco sarebbe diventato un romanzo.

Trailer, porno o snuff movie: cosa c’era in quei filmati

Nel suo intervento, Franco Trentalance ci tiene a specificare che quel lavoro non rientra nella categoria dello snuff movie. Nel confronto con Gianluigi Nuzzi, il giornalista ricorda come gli snuff movie siano dei filmati illegali nei quali si girano azioni che determinano la morte o il ferimento grave di una persona. Essi possono mostrare anche atti di tortura o uccisioni, quindi chi li gira compie un reato. “Chi li fa, in buona sostanza, non sono attori ma degli assassini”, dice il presentatore.

Trentalance aggiunge: “Se avessi partecipato a uno snuff non sarei qui. Nei video io interpreto un serial killer psicopatico che uccide le persone e che, dopo i primi due omicidi, si accorge che potrebbe vendere queste sue uccisioni se le filmasse. Quindi da lì lui lo interpreta come un lavoro”.

Quei video trailer, diffusi online, non hanno poi attirato l’attenzione di investitori tanto che nessun film è stato poi realizzato partendo da quella trama. Il soggetto, invece, è stato utilizzato per un romanzo e per un fumetto, usciti in seguito.

La versione di Sempio

Del tema dei filmati violenti trovati in alcuni suoi cd e quindi sequestrati dagli inquirenti, aveva parlato lo stesso Andrea Sempio a Quarto Grado. Questi aveva sostenuto di averli scaricati per curiosità verso un’attrice e modella che conosceva di fama.

“Una delle ragazze che si vede in uno di quei filmati era una cantante e modella dell’epoca. Semplicemente sono andato a cercarlo su Internet, c’erano questi due trailer scaricabili e basta”, aveva detto.

Il 38enne di Garlasco è accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi. Risale al 3 novembre scorso la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti: per i pm avrebbe ucciso lui – e non Alberto Stasi – la ragazza. Alla base del delitto ci sarebbe stato un movente sessuale, dopo un approccio respinto dalla vittima.