Garlasco, frecciata di Giletti a Roberta Bruzzone dopo il sopralluogo nella villetta dei Poggi per Rete 4

Nei giorni scorsi la criminologa Roberta Bruzzone ha effettuato un sopralluogo nella villetta del delitto di Garlasco. Se ne è parlato anche durante la trasmissione “Lo Stato delle cose”, condotta da Massimo Giletti, che non ha risparmiato una frecciata a Bruzzone. Il conduttore, infatti, si è chiesto se ci fosse la reale necessità di far entrare la criminologa nella casa dei Poggi.

Perché Roberta Bruzzone è entrata nella villetta di Garlasco

Roberta Bruzzone è entrata nella casa dei Poggi, dove è stata uccisa Chiara nell’agosto del 2007, per conto della trasmissione di Rete Quattro “Quarto Grado”. In un servizio andato in onda qualche giorno fa, la nota criminologa dice la sua sul delitto di Garlasco, e in particolare sulla porta a soffietto.

Bruzzone, infatti, si è soffermata su questo dettaglio del racconto fornito da Stasi. Ma la cosa ha lasciato perplesso Massimo Giletti, che ha mandato in onda un contributo della stessa Bruzzone, intervistata subito dopo il sopralluogo.

La frecciata di Massimo Giletti a Roberta Bruzzone

Massimo Giletti, conduttore di “Lo Stato delle cose”, ha dedicato come spesso accade una finestra al delitto di Garlasco. E si è chiesto, dopo aver ascoltato le parole della criminologa, se Roberta Bruzzone fosse una consulente della famiglia Poggi.

“Chiedo seriamente, stiamo parlando di cose delicate e di una persona che è in carcere”, ha rincarato la dose Giletti. Una domanda alla quale ha risposto una giornalista presente in studio, Ilenia Petracalvina, che ha smentito questa ipotesi.

Ma per quale motivo Roberta Bruzzone è andata nella villetta dei Poggi a Garlasco? La criminologa, accompagnata dalle telecamere di Quarto Grado, si è recata lì per verificare la versione di Alberto Stasi sull’apertura della porta della cantina. “Siamo qui per ricostruire fedelmente e verificare se quello che dice di aver fatto sia possibile, nei tempi cristallizzati delle due telefonate”, ha detto Bruzzone ai microfoni della trasmissione di Giletti.

Garlasco, la tesi della criminologa sulla mancanza di tracce sulla porta

Sulla porta della cantina, ha precisato Bruzzone, non ci sono le impronte di Alberto Stasi. Allora perché quest’ultimo aveva detto di averla aperta a fatica? Secondo la criminologa la spiegazione è semplice: Stasi, temendo di aver lasciato tracce sulla porta mentre stava dando colpi con il coltello, giustifica preventivamente l’eventuale rinvenimento delle sue impronte.

“Stasi mente dicendo che l’ha trovata chiusa – ha detto Bruzzone subito dopo il sopralluogo a Garlasco – Prima di fare l’accesso mi sono sincerata che le condizioni della porta fossero le stesse, era difettosa, ma è rimasta tale. Stasi e la sua difesa prenderanno malissimo la mia attività”.

L’esperta si dice certa che “Stasi e la sua difesa prenderanno male la mia attività” ma spiega che “la porta non si apre neanche se muori come lui dice di averla aperta”. Una ricostruzione fatta dalla criminologa al termine del sopralluogo a Garlasco che ha lasciato abbastanza interdetto Massimo Giletti.