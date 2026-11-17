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A 100 giorni esatti dall’udienza preliminare davanti al gup, Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio di giudizio ritenendo l’assassino di Chiara Poggi nel delitto di Garlasco, si è sfogato puntando il dito contro Alberto Stasi e i suoi avvocati: “La Procura ha sempre agito sull’impulso della difesa Stasi. Incontrarlo? Non m’interessa”.

Lo sfogo di Sempio al Tg2

Martedì 17 novembre Andrea Sempio, intervistato dal Tg2, ha paragonato la preparazione all’udienza davanti al gup del 25 febbraio 2027 a un esame “il più grande della mia vita”. Si è però detto contento perché avrà la possibilità di spiegare “finalmente in aula” la sua versione, senza negare come ci sia “apprensione, nessuno può essere tranquillo in questa situazione. Chi è che può essere tranquillo?”.

Poi, l’attacco ai legali di Alberto Stasi: “La palla viene sempre rilanciata dalla difesa di Stasi, del condannato, è sempre quello il motivo. Per quanto sia stata portata avanti la narrazione del ‘questa volta è una Procura che…”, la Procura ha sempre agito, come ha dichiarato la Procura stessa, su impulso della difesa”.

“Non m’interessa incontrare Stasi”

Sull’istanza di revisione che a breve i legali di Stasi depositeranno, Sempio ha aggiunto: “Spero che ci sia perché se chiarisce la sua posizione si chiarisce anche la nostra, capiamo di più degli aspetti giuridici. Incontrarlo? Al momento no, non è un desiderio che ho francamente. Nemmeno un domani, non m’interessa”.

Le indagini suppletive della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco

Nel frattempo, le indagini della Procura di Pavia vanno avanti, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio già presentata e l’udienza preliminare fissata al prossimo 25 febbraio 2027. Secondo quanto riferito da ANSA, che cita ambienti giudiziari, filtrerebbe la voce di nuovi accertamenti.

Si tratterebbe non più di indagini preliminari ma di indagini suppletive: se dovessero emergere nuovi elementi, la Procura trasmetterà gli atti direttamente al gup, depositandoli nella sua cancelleria. Contestualmente il pm dovrà notificare ad Andrea Sempio e ai suoi legali un avviso con cui comunica che sono stati depositati nuovi atti.

Stando ad ANSA, le indagini suppletive sul delitto di Garlasco sarebbero strettamente legate a quanto sta emergendo nell’inchiesta per le analisi non depositate dai Ris nel 2007 e in quella per i presunti pagamenti della famiglia di Sempio, nel 2017, per garantire – è la tesi dell’accusa – l’archiviazione di Andrea.