Garlasco, fulmine fa saltare le luci a Ore 14 mentre Taccia dice che difenderebbe Sempio "anche da colpevole"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Angela Taccia, amica d’infanzia e avvocata di Andrea Sempio, è stata ospite nel talk “Ore 14 Sera“, dove è stata intervistata da Milo Infante sugli sviluppi delle indagini sul delitto di Garlasco. A un certo punto, dopo che la legale ha dichiarato che avrebbe difeso Sempio anche se colpevole, è saltata la luce in studio. Una coincidenza che ha dato vita a un simpatico siparietto tra la professionista e il conduttore Rai.

Garlasco, Taccia a Ore 14 Sera: “Difenderei Sempio anche se colpevole”

“Forse, nessuno più di lei conosce Sempio“, ha sottolineato Infante, con chiaro riferimento al fatto che Taccia, oltre a essere la legale dell’indagato, è anche una sua amica d’infanzia.

“Dottor Infante, questa è una domanda particolare. Sì, è vero che sono amica da vent’anni di Andrea Sempio però in questo momento io sono la sua legale”, ha puntualizzato l’avvocata.

“Ho già detto pubblicamente che, anche se fosse stato colpevole, l’avrei difeso comunque, ma in maniera diversa”, ha aggiunto Taccia. Proprio mentre pronunciava questa frase, in studio è saltata la luce.

Scambio di battute tra Taccia e Infante

“Ha detto qualcosa che ha fatto saltare l’impianto luci“, ha commentato il conduttore ridendo. Taccia ha a sua volta replicato con il sorriso: “Io sono arrivata col temporale…”

“Non faccia l’avvocato difensore di se stessa”, la chiosa di Infante a cui la legale ha prontamente ribattuto: “No, anzi, mi sto accusando, cioè dicevo che mi devo preparare al rogo perché secondo me è colpa mia”.

“Non dica così, noi siamo felici di averla qui, però siamo in onda senza luci. Mi dicono che è stato un fulmine“, ha spiegato il giornalista, sempre in un clima goliardico.

“Giuro, non è colpa mia”, ha chiosato l’avvocata. Infante: “Vede, è che ha detto ‘Io credo nell’innocenza di Sempio‘ ed è caduto un fulmine”. Taccia: “Madonna… ma veramente, sarà il karma”.

Infante punge l’avvocata

Il giornalista, sempre con tono spiritoso, ha poi punzecchiato la legale, facendo notare che a “Ore 14” non è quasi mai andata ospite. “Noi ci siamo conosciuti poco perché lei è venuta qui poche volte, anzi una sola volta”, ha evidenziato il conduttore.

“Sì, è vero, mai io giovedì faccio yoga ed è l’unico giorno in cui posso farlo”, ha spiegato Taccia. “E noi è il solo giorno in cui possiamo fare Ore 14 Sera”, la controreplica di Infante a chiudere il siparietto.