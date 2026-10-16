Garlasco, Garante multa Le Iene, Zona Bianca e Giallo per le foto di Chiara Poggi: oltre 60 mila euro totali
Caso Garlasco, dal Garante multa a Giallo per le foto di Chiara Poggi dopo quelle a Le Iene e Zona Bianca
Caso Garlasco, fioccano le multe. Il Garante per la privacy ha sanzionato Cairo Editore per la pubblicazione sul settimanale Giallo delle immagini del corpo di Chiara Poggi. Multe che si aggiungono a quelle già inflitte a luglio ai programmi tv Mediaset Le Iene e Zona Bianca, per un totale di oltre 60 mila euro. L’avvocato della famiglia Poggi si dice soddisfatto per il provvedimento del Garante contro la “spettacolarizzazione morbosa del caso Garlasco”.
- Garlasco, multa del Garante a Giallo per le foto di Chiara Poggi
- Le sanzioni a Le Iene e Zona Bianca
- Il commento della famiglia Poggi
Garlasco, multa del Garante a Giallo per le foto di Chiara Poggi
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Cairo Editore con una multa di 9.380 euro per le foto di Chiara Poggi pubblicate sul settimanale Giallo.
La decisione, arrivata con il provvedimento 759 del 23 settembre, è stata comunicata dal Garante nella giornata di oggi, 16 ottobre.
Al centro del provvedimento la pubblicazione lo scorso marzo su Giallo delle fotografie del luogo del ritrovamento del cadavere, imbrattato di sangue, e del corpo della ragazza, col solo volto oscurato.
Secondo il Garante, si tratta di immagini lesive della dignità della persona.
Nel comunicato il Garante precisa che, pur trattandosi di uno dei casi di cronaca nera più controversi e seguiti, la divulgazione di certi dettagli a distanza di lungo tempo dall’accaduto non aggiunge alcun elemento informativo rilevante.
Le sanzioni a Le Iene e Zona Bianca
La multa a Cairo Editore si aggiunge a quelle inflitte dal Garante lo scorso 29 luglio alla società RTI di Mediaset, per complessivi 59.606 euro.
Di questi, 51.091 euro riguardano la puntata di Le Iene Inside del 30 marzo 2025 e 8.515 una clip di Zona Bianca del 9 luglio 2025.
Come per Giallo, anche queste sanzioni riguardano la diffusione delle immagini di Chiara Poggi. E sono arrivate dopo i reclami presentati dai genitori della ragazza uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco.
Il commento della famiglia Poggi
“La famiglia Poggi e il loro legale esprimono soddisfazione per il provvedimento del Garante, il quale sta tentando di limitare la spettacolarizzazione morbosa del caso Garlasco messa in atto da alcuni mezzi di informazione”‘.
Così l’avvocato Gianluigi Tizzoni, legale dei familiari di Chiara Poggi, commenta a La Presse la decisione del Garante.
“Il forte e condivisibile richiamo del Garante auspichiamo giunga anche all’attenzione di molti programmi televisivi e non solo, che da oltre un anno e mezzo con cadenza anche quotidiana si occupano del caso”, ha concluso Tizzoni.