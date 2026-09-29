Garlasco, Garofano contro De Rensis e Bocellari su Ris di Parma e dna su pedali: "Toni teatrali", "Scorretta"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso Garlasco sta tenendo banco in queste ore, dopo la notizia della chiusura delle indagini su Andrea Sempio. In tv è andato in scena un acceso scontro tra il generale Luciano Garofano e gli avvocati di Alberto Stasi, Antonio De Rensis e Giada Bocellari, in merito all’attività dei Ris di Parma e, in particolare, agli accertamenti sul dna sui pedali della bicicletta dello stesso Stasi.

Le dichiarazioni di Luciano Garofano sul dna sui pedali

Nella puntata di lunedì 28 settembre de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, l’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano ha commentato il comunicato stampa della Procura sulle controanalisi con esito negativo sul dna di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, datate 2007 e consegnate dal Ris a novembre 2025.

Il generale Garofano ha dichiarato: “Ritengo vergognosa, indegna, ignobile, oltre che fortemente offensiva, la strumentalizzazione che si sta facendo sul comunicato della Procura della Repubblica che riguarda le analisi di quei pedali. Il Ris non ha omesso, non ha nascosto, non ha depistato. Il Ris non aveva alcun interesse se non riferire quello che proveniva dalle analisi scientifiche”.

Poi ha aggiunto: “Il profilo di Chiara su quei pedali c’era e nessuno lo può cancellare. Dal contenuto del comunicato stampa della Procura è emerso che ci sono dei profili negativi, che non sono stati trovati nel vecchio fascicolo del 2007, ma che il Ris a novembre 2025 ha consegnato alla Procura. Io credo ciecamente nei miei collaboratori di allora e non penso assolutamente che possano aver nascosto qualsiasi elemento, anche negativo. Se il Ris ha consegnato a novembre anche i dati grezzi negativi, significa che in maniera trasparente è stato consegnato e fatto tutto quello che c’era da fare”.

Garofano ha tenuto a precisare che le due controanalisi “non sono state nascoste“, bensì “non le hanno trovate nel fascicolo di Vigevano del 2007 ma sono state consegnate dal Ris nel novembre 2025”. E ancora: “I risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi. Non sappiamo quei dati grezzi da dove provengano”.

L’ex comandante dei Ris ha ribadito: “La strumentalizzazione fatta oggi ha trasferito nell’opinione pubblica che noi saremmo dei disonesti ed è gravissimo. Non è così. Tutte le analisi sono state fatte nel contraddittorio”.

Garofano ha spiegato: “Io come comandante dei Ris venivo informato di tutto. Non ho memoria se mi sia stato mostrato il risultato negativo. Trattavamo moltissimi omicidi, io verificavo il lavoro fatto da altri. Molto probabilmente li ho visti ma non ricordo che ci sia stato un momento in cui questo dato negativo andava a negare la positività del dato positivo. Se il dato fosse stato in discussione l’avremmo riferito. Dobbiamo capire quel risultato negativo da quale campione specifico proviene e quando effettivamente è stato fatto”.

Il botta e risposta tra De Rensis e Garofano

L’avvocato Antonio De Rensis, ospite in trasmissione, ha commentato: “Il generale non ha consegnato niente a nessuno. Questo è stato consegnato dall’attuale comandante dei Ris, per la prima volta, alla Procura della Repubblica di Pavia. Quando parliamo di Ris, non parliamo di singoli. Quando parliamo di singoli, non parliamo dei Ris”.

Il legale ha aggiunto: “Io credo che il consulente del Pubblico Ministero ha il dovere di andare dal Pm e dire: ‘Il 19 han detto questo, il 20 han detto questo, che facciamo?’ Questo non è stato fatto. Credo che sia arrivato per tutti il momento di avere un po’ di dignità“.

La replica di Garofano: “Mi dispiace molto che abbia questi toni così teatrali e poco vicini alla realtà dei fatti. Non c’è stata alcuna omissione, non abbiamo nascosto nulla. Io vengo identificato come il capro espiatorio e mi sembra giusto che io dica le cose come stanno. Io posso solamente confermare ancora una volta l’onestà e la scrupolosità dei miei collaboratori di allora”.

La polemica tra Giada Bocellari e Luciano Garofano

Anche Giada Bocellari ha polemizzato con Luciano Garofano: “Sento dire ‘noi non abbiamo proprio detto che era sangue’…”, ha detto l’avvocato di Alberto Stasi, scatenando la pronta reazione dell’ex comandante dei Ris.

Garofano ha risposto: “Avvocato, è scritto negli atti. Lei è scorretta. Non faccia affermazioni roboanti, perché lei quell’atto ce l’ha. Lo legga, noi abbiamo scritto che con elevata probabilità fosse sangue”.

La precisazione di Giorgio Portera

Giorgio Portera, genetista e ufficiale in congedo dell’Arma, ascoltato dalla Procura di Pavia nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco e menzionato nel corso della puntata di Lo Stato delle Cose di lunedì 28 settembre, ha precisato all’ANSA: “Non ho eseguito personalmente l’analisi genetica del campione né ho valutato o interpretato alcun profilo genetico relativo al caso Garlasco durante il mio servizio al Ris di Parma”.

In merito al materiale genetico sui pedali della bici di Stasi, Portera ha aggiunto: “Il collegamento della mia persona alle attività analitiche del campione BU_P deriva dalla registrazione di un accesso con la mia user personale nell’ambito dell’ultima fase di lavorazione della specifica traccia”.

La posizione di Alberto Stasi

Giada Bocellari ha rilasciato ulteriori dichiarazioni all’agenzia ANSA in merito al suo assistito Alberto Stasi e, nello specifico, sul modo in cui sta affrontando gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco: “Lui è sempre molto lucido“.

Poi ha aggiunto: “L’unica cosa che mi ha detto è che spera che si assumano le proprie responsabilità e che si faccia piena luce”.