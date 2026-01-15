Garlasco, Garofano denuncia fake news del Dna di Chiara Poggi trovato sui pedali della bici di Alberto Stasi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Luciano Garofano torna a parlare del delitto di Garlasco, costretto a smentire le “notizie fasulle” sul Dna di Chiara Poggi. Il noto ex comandante del Ris di Parma ed ex consulente della difesa di Andrea Sempio, è intervenuto sulle ultime ricostruzioni giornalistiche relative alle indagini dell’omicidio di Chiara Poggi, per rispondere ad “affermazioni che, oltre a essere infondate, rasentano l’ipotesi della calunnia”. Il riferimento è alle affermazioni dell’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe in merito alla presenza del materiale genetico della vittima sui pedali della bici di Alberto Stasi.

Le affermazioni di De Giuseppe su Garlasco

Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, l’autore e giornalista de Le Iene, tornato a occuparsi del caso Garlasco con due nuove testimonianze, ha parlato di alcune rivelazioni in suo possesso che metterebbero in dubbio l’attendibilità del Dna di Chiara Poggi trovato sulla bicicletta di Alberto Stasi, perché troppo “pulito“.

“Due grammi e mezzo di Dna pulito che compaiono magicamente con un tampone solo fatto sui due pedali, dopo aver scandagliato la bicicletta, dove non c’è nulla riconducibile a Stasi – ha raccontato in studio Alessandro De Giuseppe – Arriva una telefonata, mi prendo la responsabilità di ciò che sto dicendo, e dopo un quarto d’ora appare questo Dna, due grammi e mezzo pulito sui pedali. Normalmente si trovano picogrammi sui pedali, perché si presume che arrivi Dna proveniente dalla suola delle scarpe.”

L’inviato de Le Iene ha rivelato al conduttore che la presunta chiamata sarebbe stata fatta da “una persona che stava indagando” che avrebbe chiesto, secondo quanto riferito a De Giuseppe, “qualcosa per incastrare Stasi“.

La smentita di Luciano Garofano

Dalle colonne del settimanale Oggi, Luciano Garofano è intervenuto per smentire quelle che definisce “bufale” sulla presenza di Dna puro di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi.

“Tale rivelazione, secondo il giornalista, sarebbe stata confermata anche dagli ex consulenti di Alberto Stasi – scrive il generale – e costituirebbe la prova di un clamoroso falso da parte degli specialisti del Ris di Parma che, sollecitati dal pubblico ministero titolare delle indagini di allora, sarebbero stati invitati ad adoperarsi per trovare una prova concreta che giustificasse una misura cautelare nei confronti di Alberto Stasi. Dunque – sottolinea ancora – i militari in camice bianco, aderendo all’invito del Pm, avrebbero provveduto a imbrattare i pedali con il sangue di Chiara Poggi e la prova di tutto questo sarebbe dimostrata dall’elevata quantità e purezza del Dna”.

Il Dna di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi

Nella sua smentita, Garofano ha ricordato, citando la relazione di consulenza del Ris di Parma agli atti del processo, che il fluido biologico di Chiara Poggi trovato sui pedali della bici di Stasi “fosse con ‘elevata probabilità‘ di natura ematica”.

Ripercorrendo gli accertamenti fatti all’epoca, il generale ha sottolineato che dopo diversi esami, “solo una più approfondita analisi al microscopio consentì di prelevare 9 microtracce non più grandi di un millimetro”, che fecero emergere le tracce ematiche della vittima.

Una quantità complessiva di Dna, ha evidenziato ancora Garofano, che “corrispondeva a 2,78 nanogrammi/microlitro di Dna, ovvero, 0,00000000278 grammi, poiché un nanogrammo è un miliardesimo di grammo (1 ng = 10g)”.