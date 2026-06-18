Garlasco, Garofano difende i genitori di Sempio dopo il tentato suicidio della madre: "Odio terribile"

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Luciano Garofano, ex consulente della famiglia Sempio, ha duramente attaccato la copertura della stampa della nuova indagine su Garlasco che vede Andrea Sempio come principale indagato. Il generale dei Carabinieri in congedo l’ha additata come la fonte dell'”odio terribile”, che si è riversato dai social sulla famiglia di Sempio e che avrebbe portato la madre dell’indagato a tentare il suicidio.

Garofano parla dell’odio contro i Sempio

Garofano ha parlato alla trasmissione Storie Italiane, dalla sua prospettiva di ex consulente della famiglia Sempio:

Per tutto il tempo in cui ho avuto rapporti con i genitori di Sempio, mi erano sembrati provati. Prima di tutto dalla nuova indagine, di cui non riuscivano a capire il motivo, ma soprattutto dall’odio. Ci sono un odio, una violenza e una cattiveria gratuiti.

ANSA

“Io l’ho vissuto anche sulla mia persona. Figuriamoci un padre e una madre, tra l’altro molto sensibile, che si vedono il figlio inquisito una seconda volta e che vengono vessati in maniera gratuita e violenta” ha proseguito il generale.

L’attacco alla stampa

Garofano ha poi indicato la copertura mediatica estremamente estesa del caso di Garlasco come causa del clima di odio che si è generato attorno alla famiglia:

I social che si nutrono attraverso le narrazioni e le narrazioni che vengono fatte in Tv e sui giornali. Le narrazioni non sono state obiettive.

“Su Sempio si è esercitata una pressione come se effettivamente fosse stato già condannato. Quindi è chiaro che chi partecipa alle trasmissioni televisive dovrebbe rivedere il tipo di intervento che fanno” ha continuato Garofano.

Le condizioni della madre di Andrea Sempio

La famiglia Sempio non ha chiarito quando Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, potrà essere dimessa dall’ospedale.

La donna è stata ricoverata il 16 giugno a causa di un’overdose di farmaci. Sono stati gli avvocati stessi di Andrea Sempio a far sapere che si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio.

Gli stessi legali hanno fatto notare il clima di odio che si è generato attorno alla vicenda di Garlasco e in particolare alla madre di Sempio, che la procura ritiene abbia falsificato l’alibi del figlio.