Garlasco, Garofano mostra foto di casa Poggi dopo il luminol: "L'assassino non può essersi lavato in cucina"

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L’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano non ha dubbi: l’assassino di Chiara Poggi si è lavato nel bagno, non nella cucina della villetta di via Pascoli 8, a Garlasco. Per dimostrarlo, l’ex consulente della difesa di Andrea Sempio ha pubblicato le foto inedite scattate dai Ris nell’abitazione dei Poggi durante il sopralluogo della sua squadra nell’agosto 2007. Garofano mostra le foto della cucina e del bagno prima e dopo il trattamento con il luminol per dimostrare l’assenza di impronte di scarpe nel primo caso e la presenza, nel secondo caso, delle tracce del percorso dell’assassino.

Le foto inedite mostrate da Luciano Garofano

Il 3 giugno Luciano Garofano, ex consulente della difesa di Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha mostrato alcune foto scattate dai Ris sulla scena del delitto per dimostrare che l’assassino di Chiara Poggi non si sarebbe lavato in cucina, bensì nel bagno della villetta.

Nel farlo, il generale mostra il prima e il dopo dei due locali rispetto al trattamento con il luminol. Le immagini “forse non sono state mai mostrate”, scrive Garofano.

Attraverso le foto scattate nel locale cucina, ad esempio, Garofano fa notare che “nell’area sotto il lavandino della cucina non vi è alcuna traccia di scarpe insanguinate“. Le impronte, piuttosto, “si interrompono in corrispondenza del tavolo”.

Alla luce di questi elementi Garofano sostiene che sia “logicamente improbabile” che, data la quantità di sangue riscontrata sulla scena del delitto, “l’assassino sia riuscito a raggiungere il lavandino senza lasciare nessuna traccia sul pavimento”.

L’assassino di Chiara Poggi si è lavato in bagno?

Per quanto riguarda il bagno, invece, i rilievi “mostrano uno scenario completamente diverso” dal momento che il luminol dimostrerebbe “la presenza di più tracce di scarpa“.

Nello specifico, si tratta di “tracce di scarpa che si sovrappongono”.

Il percorso del killer nel delitto di Garlasco

Per far comprendere meglio al pubblico la sua ricostruzione, Garofano accompagna le slide con le foto della scena del crimine con la planimetria della villetta di Garlasco. Una di queste mostra la pianta dell’abitazione, l’altra sovrappone ai locali il percorso dell’assassino.

Secondo la sua ricostruzione, il killer di Chiara Poggi, dopo l’omicidio, si sarebbe mosso prima verso il bagno dove avrebbe stazionato di fronte allo specchio, poi sarebbe entrato e uscito dalla cucina muovendosi solamente fino al tavolo, come dimostrano – appunto – le impronte che si fermano al centro della cucina e non si spingono fino al lavello.