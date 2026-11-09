Garlasco, Garofano nega di aver chiesto una perizia su Stasi alla dottoressa Bramante: "Non era l'obiettivo"

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Raggiunto da Lo Stato delle Cose, il generale Luciano Garofano ha ribadito la sua versione sulla perizia personologica su Alberto Stasi attribuita alla criminologa Alessandra Bramante: “Ho chiesto alla dottoressa di farmi capire se Alberto Stasi stesse dicendo la verità o meno”, ha detto, per poi aggiungere: “Lungi da noi qualsiasi tentativo di una consulenza personologica, come è stato detto”. L’inviata gli ha fatto notare che nel documento sono presenti anche dei commenti che parlano di “freddezza” e di uno Stasi “calcolatore”. Garofano ha precisato che quei commenti non erano stati chiesti da lui, perché “non era questo l’obiettivo”.

La precisazione di Luciano Garofano sulla perizia personologica

Cosa vi fosse appuntato sul documento attribuito alla dottoressa Alessandra Bramante è cosa nota. Secondo un’anticipazione de Lo Stato delle Cose, un’inviata ha raggiunto Luciano Garofano per un commento su quanto emerso alla chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco. A dire con certezza che il committente di quella perizia fosse proprio Garofano è stato, di recente, Milo Infante.

Il generale ha spiegato di aver “chiesto alla dottoressa di farmi capire se Alberto Stasi stesse dicendo o meno la verità”, ma quanto richiesto a Bramante sarebbe stato lontano da “qualsiasi tentativo di una consulenza personologica, come è stato detto”. L’inviata, nel breve filmato estratto dal servizio che andrà in onda in prima serata lunedì 9 novembre, gli fa notare che in quel documento sono presenti anche dei commenti sulla persona dell’allora indagato.

ANSA

Nello specifico, in quel documento si parla di “freddezza” ma anche di uno Stasi “calcolatore” e “narcisista”. Quei commenti “non erano chiesti da me”, specifica Garofano, in quanto “non era questo l’obiettivo”.

Secondo Garofano, la dottoressa Bramante “evidentemente, da psicologa, ha dato un’interpretazione di quei comportamenti”. Da questo documento, ricordiamo, la criminologa ha preso le distanze e ne ha negato la paternità.

La presunta perizia personologica attribuita ad Alessandra Bramante

Nella prima settimana di ottobre 2026, Repubblica ha svelato l’esistenza di un documento attribuito alla criminologa Alessandra Bramante in cui, in 13 pagine, viene tracciata una descrizione della personalità di Alberto Stasi sulla base di tre interrogatori. Questo documento, privo di data e firma, non sarebbe mai stato richiesto dalla Procura di Vigevano, allora titolare delle indagini sul delitto di Garlasco nella persona della pm Rosa Muscio, né sarebbe mai stato depositato tra gli atti.

Raggiunta dai telefoni di Ore 14, la dottoressa Bramante ha negato di aver compilato quel documento, e lo ha ribadito alle telecamere di Filorosso con toni più accesi: “Non le dirò nulla. Non dico niente neanche morta“.

La “narrazione tossica” su Garlasco, secondo Garofano

Il generale Garofano, il 7 novembre, è stato ospite dell’evento Trieste True Crime e in quell’occasione ha parlato di “narrazione tossica” e “manipolazione della realtà” riferendosi a quanto riportato dai media sul delitto di Garlasco. Poi ha ripreso le difese del Reparto Investigazioni Scientifiche in merito alle presunte omissioni sugli esami del Dna effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

“Voglio ribadirlo ancora una volta, con la massima chiarezza: non ci fu alcuna omissione da parte del RIS“, e per questo liquida quanto emerso nell’ultimo mese come “mere speculazioni mediatiche“.