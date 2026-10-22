Garlasco, Garofano racconta di ricevere "minacce di morte e insulti, sembro il più grande criminale italiano"

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L’ex comandante del Ris di Parma all’epoca del delitto di Garlasco, Luciano Garofano, si è sfogato con i giornalisti rivelando di aver ricevuto minacce di morte e insulti dopo il polverone che si è alzato a seguito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Il generale ribadisce di aver fatto il suo dovere secondo ciò che era possibile fare all’epoca.

Garofano rivela di ricevere minacce

Luciano Garofano ha tenuto un incontro al Rotary Club Parma, all’Antica Tenuta Santa Teresa. Al centro della serata, intitolata “Le false verità“, ci sono stati gli ultimi sviluppi della Procura di Pavia sul caso di Garlasco.

La Gazzetta di Parma riporta che il generale ha affermato che “a fronte di una campagna mediatica feroce, sembro improvvisamente il più grande criminale italiano“.

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L’ex comandante del Ris di Parma ha anche rivelato di aver ricevuto “minacce di morte e migliaia di insulti”, secondo lui per “aver fatto il nostro dovere, seguendo il miglior percorso scientifico allora possibile”.

Garofano ha poi aggiunto che “quando non si hanno argomenti processualmente validi si attacca la professionalità di chi, in questo caso me e il Ris di Parma, ha fatto tutto quello che poteva fare, nel modo corretto”.

I nuovi dettagli sulla bici di Alberto Stasi

Le ultime rivelazioni della nuova inchiesta ruotano attorno al dna sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi che era stato attribuito a Chiara Poggi dal Ris di Parma all’epoca del delitto di Garlasco.

La Procura ipotizza però che siano stati taciuti i risultati dei test effettuati, in particolare quelli che avevano dato esito negativo.

Garofano ha ribadito di aver “consegnato tutta la documentazione. Se avessimo voluto nascondere qualcosa, lo avremmo distrutto, non lo avremmo fatto trovare. Invece si usa questo materiale per farci passare da delinquenti che volevano incastrare Stasi”.

Il processo a Stasi

Il generale ha ricordato che “Stasi è stato condannato dopo cinque processi. Che potere mi si attribuisce?”. L’ex comandante del Ris ha parlato anche dei metodi dell’accusa e di quell’interrogatorio fiume.

“Mi hanno chiesto i dettagli di una riunione del 19 settembre 2007, senza mostrarmi un foglio. Se chiedessi a ognuno di voi cosa stavate facendo diciannove anni fa nei minimi particolari, cosa rispondereste?”.

Garofano ha anche azzardato un’ipotesi sul lavoro che i legali del condannato per l’omicidio di Chiara Poggi stanno facendo per ottenere la revisione ritenendo il tutto “un’operazione impossibile“.

“La difesa cerca una revisione che a mio avviso è impossibile -ha detto il generale -. Ma il vero pericolo è il tribunale dei social e dei talk show, dove non interessa la verità, ma solo instillare il dubbio per dimostrare una tesi. Vogliono santificare Stasi?”.