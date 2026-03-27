Garlasco, Garofano rilancia sulle "sequenze di video pedopornografici" nel pc di Stasi, Bocellari sbotta

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Non sono mancati attimi di tensione, nella serata di giovedì 26 marzo, nello studio di Milo Infante. A Ore 14 Sera Luciano Garofano ha rilanciato il dettaglio dei video pedopornografici del pc di Alberto Stasi: “C’erano delle sequenze”, ha detto l’ex comandante dei Ris. Immediata la reazione di Giada Bocellari, avvocata di Stasi: “Discuteremo in un’aula di tribunale”. L’allora fidanzato di Chiara Poggi, ricordiamo, nel 2014 era stato assolto in Cassazione dall’accusa di detenzione di materiale pedopornografico.

Luciano Garofano insiste sul materiale pedopornografico

Come anticipato in apertura, nel corso della puntata di Ore 14 Sera del 26 marzo non sono mancati attimi di tensione. Durante il dibattito sul delitto di Garlasco l’ex comandante dei Ris Luciano Garofano, nonché ex consulente della difesa di Andrea Sempio, ha riacceso i riflettori sul dettaglio del materiale pedopornografico presente nel pc di Stasi.

Un’accusa infondata, secondo gli ermellini, che nel 2014 lo assolsero dall’accusa di detenzione perché “il fatto non sussiste“.

ANSA

A Ore 14 Sera Luciano Garofano ha rilanciato l’ipotesi: “Ci sono sequenze di 10-15 secondi”. La risposta dell’avvocata Giada Bocellari non si è lasciata attendere.

“C’erano dei video pedopornografici?”, ha incalzato la legale di Stasi. Luciano Garofano ha insistito: “C’erano delle sequenze”.

L’assoluzione dal reato di detenzione di materiale pedopornografico

Come sottolineato, Stasi nel 2014 fu assolto dalla Terza Sessione Penale di Cassazione dal reato di detenzione di materiale pedopornografico perché “il fatto non sussiste”. La prima sentenza era arrivata il 13 febbraio 2012 dal Tribunale di Vigevano.

Per Stasi era stata disposta la reclusione per 30 giorni, pena che nel 2013 era stata commutata in una multa di 2.540 euro di cui 1.140 in sostituzione della pena detentiva.

La reazione dell’avvocata Bocellari

“E si potevano vedere queste sequenze, generale?”, ha incalzato Bocellari. Luciano Garofano non ha fatto un passo indietro. “Si potevano vedere molte cose”, ha risposto l’ex comandante alla legale di Alberto Stasi.

“No, non si potevano vedere, e lei lo sa perfettamente”, ha continuato Bocellari, quindi la replica di Garofano: “Vedremo dalle consulenze e dalle perizie che verranno”. Infine la replica dell’avvocata: “Eh, vedremo. E ne discuteremo probabilmente in un’aula di tribunale, nuovamente”.

Le nuove indiscrezioni sul delitto di Garlasco

Il dibattito tra Garofano e Bocellari si colloca in queste lunghe settimane in cui si rincorrono le ipotesi sul contenuto della consulenza depositata dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo. Il documento è ancora secretato, ma a più riprese il Tg1 ha diffuso delle indiscrezioni che, come tali, sono tutte da verificare.

Cattaneo avrebbe messo nero su bianco dei dati che potrebbero spostare l’epoca del delitto in avanti rispetto alla forbice 9:12-9:35 stabilita nella sentenza di condanna del 2015. Si scrive, inoltre, che Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa mezz’ora dopo la colazione. Nel frattempo un’altra attesa è determinata dalle perizie sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi. La Procura sta cercando di individuare o escludere il movente dell’omicidio, grande assente dalla sentenza di condanna di Alberto Stasi.