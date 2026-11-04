Garlasco, Garofano rompe il silenzio dopo gli attacchi: "Ignobile campagna mediatica ma non temo niente"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma negli anni del delitto di Garlasco, ha deciso di rompere il silenzio dopo gli attacchi subiti. Il generale ha parlato di una campagna mediatica “ignobile” nei suoi confronti: “Abbiamo sempre lavorato con grande trasparenza e nell’interesse della verità, non temo nulla”.

La spiegazione sulle “corse negative” nell’analisi del DNA sulla bici di Stasi

Luciano Garofano è stato ospite della puntata di martedì 3 novembre di Filorosso, la trasmissione Rai condotta da Antonino Monteleone. L’ex comandante dei RIS di Parma ha contestato la tesi secondo cui all’epoca sarebbero stati nascosti elementi favorevoli ad Alberto Stasi, come, per esempio, le due corse negative relative alle analisi del DNA sui pedali della bicicletta.

Garofano ha detto: “Mi sento contro un’ignobile campagna mediatica, fatta con tanto pregiudizio, tanto odio e tanta cattiveria. È quasi una congiura nei miei confronti e nei confronti dei miei collaboratori di allora”.

A proposito delle “corse negative”, il generale ha spiegato: “I dati del 20 non sconfessavano i dati del 19, non li mettevano in crisi. Il dato negativo va compreso. Era un risultato che proveniva probabilmente da altre amplificazioni e che ha una spiegazione tecnica che, documenti alla mano, potrà essere data. Quel dato non annullava i dati positivi perché il DNA di Chiara Poggi, su quei pedali, c’era e c’è. Nessuna corsa negativa successiva potrà sconfessare questo dato, ratificato dai consulenti della Procura oggi”.

L’ex comandante dei RIS di Parma, sempre a proposito delle analisi sui pedali della bicicletta di Stasi, ha aggiunto: “Noi riteniamo che, vista la quantità del DNA, molto probabilmente fosse sangue, ma non lo abbiamo dato con certezza”.

Il parere richiesto alla psicologa giuridica Bramante

Un altro aspetto su cui si è soffermato Luciano Garofano è il parere su Alberto Stasi richiesto alla psicologa giuridica Bramante: “Non era un profilo. Ci trovavamo di fronte a un narrato di Stasi ‘scopritore’ e dovevamo capire se quel suo discorso avesse un riscontro. Ho chiesto, in qualità di ausiliara, a una psicologa giuridica di farmi capire se Stasi fosse veritiero o mendace. Non era una consulenza personologica”.

Il generale ha aggiunto: “Non è stata una violazione del segreto perché io, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, avevo la disponibilità di quei verbali. Io potevo nominare ausiliari. Quella fu una nomina verbale, concessa dal codice. Quel parere scientifico serviva solo a darmi un contributo per capire se Stasi fosse mendace o meno”.

“Tutto quello che io ho fatto era consentito dalla legge di ieri e di oggi” ha poi tenuto a ribadire Luciano Garofano. Poi ha annunciato: “Io ho querelato e querelerò tutte le persone che continueranno a offendermi e diffamarmi. Credo sia l’unico modo che ho per difendermi davanti a una campagna indecente e ignobile, che non ha nessuna prova e nessun rilievo fattuale”.

Luciano Garofano non teme di essere indagato

Antonino Monteleone ha poi chiesto a Luciano Garofano: “Teme di essere indagato o sottoposto a uno scrutinio più severo?”.

La risposta del generale: “Su questa vicenda sono state fatte elaborazioni ignobili e completamente inventate. Spero che ci sia un approfondimento sulle analisi fatte da noi, ma io non temo niente. Abbiamo sempre lavorato con grande trasparenza, senza alcun interesse se non quello della verità. Che cosa devo temere? Nulla”.