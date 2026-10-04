Garlasco, Garofano sbotta contro il “pregiudizio” e la “manipolazione”: “Perché avrei dovuto accusare Stasi?"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ancora grandi polemiche in tv sul caso Garlasco. A Domenica In è intervenuto Luciano Garofano, ex capo dei Ris che condussero le indagini nel 2007. Nel confronto con i giornalisti Tommaso Cerno e Rita Cavallaro, l’ex generale ha difeso l’operato dei suoi uomini e rigettato le accuse di “aver mandato in carcere” il fidanzato di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco, parla Luciano Garofano

È sempre più caldo il dibattito intorno al delitto di Garlasco dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, ritenuto dalla Procura di Pavia l’assassino di Chiara Poggi. Un’accusa questa che di fatti scagionerebbe l’unico condannato finora, ossia Alberto Stasi, il cui processo potrebbe quindi essere revisionato.

A fare discutere è soprattutto l’operato dei RIS all’epoca che, secondo le accuse, avrebbero nascosto due controanalisi negative che avrebbero dimostrato l’assenza di DNA della vittima dalla bicicletta di Stasi, in uno degli elementi che ha maggiormente influito nella sentenza finale.

La difesa dell’ex generale dei Ris

A Domenica In nella puntata del 4 ottobre era presente proprio Luciano Garofano che guidava il corpo speciale dei carabinieri quando è avvenuto il delitto. Imbeccato dal giornalista Tommaso Cerno – che ha fatto presente come ci sia la possibilità che il Ris, all’epoca guidato dal Generale, sapesse cose utili a scagionare Stasi ma che non le avesse comunicate – ha risposto così, difendendo l’operato suo e del corpo.

“Credo sia tutto un grande equivoco. La Procura di Pavia dice solo di non avere trovato negli atti del 2007 copia di queste analisi negative, non parla di omissioni, né dice che noi abbiamo nascosto. Invece ora si dà per certo che noi abbiamo nascosto o omesso e questo ha portato a una campagna di delegittimazione con accuse a me e ai miei collaboratori di una gravità inaudita”, dice.

“Si è speculato sui non ricordo ma sfido chiunque dopo 19 anni a ricordarsi dei contenuti specifici quando il RIS di Parma, allora come oggi, si occupava di tantissimi casi. Il RIS non ha nascosto, non ha omesso, non ha falsato, né manipolato alcuna verità, si è attenuto solo ai risultati di laboratorio. Quale interesse potevamo avere noi o la Procura a indirizzare le indagini contro Stasi? Lui è stato condannato dopo cinque processi ma ormai si è voluta creare una campagna mediatica che si fonda sull’errore giudiziario. Per dire che quella sentenza non conta o che fa schifo si deve arrivare con una revisione e dimostrare la sua innocenza”, ha aggiunto.

Le accuse sulla condanna di Alberto Stasi

In un clima di crescente tensione con al centro il delitto di Garlasco, tra le accuse di Cerno e le difese del generale, Garofano sbotta: “Mi interrompete, non capite come funzionano le cose. Se andiamo avanti in questo modo vi saluto. Ho accettato di venire qui per spiegare. Se devo avere il tempo contato non posso farlo. C’è un verbale del 24 settembre che attesta che ai consulenti sia stata fatta vedere tutta la documentazione. Il processo è stato fatto con rito abbreviato, quindi sulla base degli atti raccolti, nessun giudice poteva discutere i nostri risultati, noi abbiamo messo in condizione il pm di sapere quali fossero i risultati che consideravamo positivi”.

Quindi, chiosa: “Chi ci scredita dice che noi abbiamo mandato in galera Alberto Stasi, ma la sentenza è arrivata dopo cinque processi, c’è una manipolazione della realtà costante. Anche in questa trasmissione c’è un pregiudizio, si dice a tutti i costi che noi dovremmo avere sbagliato, se non ammettiamo di avere sbagliato siamo fessi ma non abbiamo fatto nessun errore. Il profilo è valido, lo dicono altri consulenti. Non accetto insinuazioni. Difenderò fino in fondo la mia reputazione e quella dei collaboratori. Perseguirò le calunnie e le accuse gratuite di chi andrà fuori da una normale critica”.

Presente in studio anche la giornalista Rita Cavallaro che ha un’altra versione: “Stasi viene arrestato per quello che loro scrivono nella relazione, la presenza del DNA probabilmente con sangue. Il pm fa un interrogatorio cruento, dove si insiste sul sangue e Stasi non sa spiegarlo. Loro sapevano delle controanalisi negative, di fronte a un profilo bello come quello del 19 nessuno fa controanalisi. E invece al capitano Marino deve essere venuto qualche dubbio al punto di farle. Voi avete occultato dal fascicolo una prova che scagionava Stasi. Non spettava a voi, la valutazione si fa in contradditorio e deve farla un giudice”.