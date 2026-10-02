Garlasco, Garofano sull'ipotesi dello scambio di Dna sui pedali della bici e il cucchiaino: "Non credo"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il generale Luciano Garofano, ex capo dei Ris, ai microfoni del programma Tv “La Vita in Diretta”, ha risposto in merito all’ipotesi secondo cui, nel corso delle prime indagini sul delitto di Garlasco, possa essere avvenuto uno scambio di provette di Dna tra quelle dei pedali della bici di Alberto Stasi e quelle del cucchiaino della colazione di Chiara Poggi.

Garlasco, scambio di Dna sui pedali della bici e il cucchiaino: la posizione di Garofano

In riferimento alla possibilità che ci sia stato un clamoroso scambio di provette, Garofano si è così espresso ai microfoni del talk show di Rai 1 condotto da Alberto Matano: “Io credo proprio di no. Questo va in linea con la campagna di delegittimazione che vorrebbe identificarci come persone incapaci, disoneste e che omettono. Questo è veramente qualcosa di vergognoso“.

“Io posso escluderlo, anche se non ho memoria di ogni minuto e secondo di quegli anni”, ha aggiunto il generale.

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“Quelle quantificazioni di Dna – ha proseguito l’ex capo dei Ris – hanno una risposta. Furono determinate con due metodiche negative: una che guardava solo al Dna umano, l’altra al Dna totale, quindi compreso quello batterico”.

Sulla questione che quelle due quantità di Dna sembrerebbero identiche, Garofano ha dichiarato: “Una potrebbe riferirsi solamente al Dna totale di Chiara Poggi sui pedali. Le due repliche negative non inficiano assolutamente il risultato positivo. Ciò che è stato determinato sul cucchiaino probabilmente era una somma di Dna umano e un Dna dovuto ai microrganismi”.

L’ex capo dei Ris: “A tutto c’è una spiegazione”

“A tutto c’è una spiegazione – ha osservato il generale – Ora mi sembra che tutto venga messo in discussione, quando i nostri risultati hanno avuto il vaglio del pubblico ministero, del Gip e dei cinque processi che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi“.

L’ex capo dei Ris è poi entrato ancor più nello specifico della questione: “Le corse negative devono essere considerate ininfluenti rispetto al valore del Dna trovato sui pedali perché erano corse piatte. Essendo tali, non evidenziavano alcun segnale relativo al Dna”.

E ancora: “Molto probabilmente sono da ricondursi a un cattivo pipettamento o a un problema di un sequenziatore, insomma a un qualcosa che non è una controprova come è stata definita”.

Garofano contro la difesa di Stasi

Matano ha domandato a Garofano se sia possibile che ci sia stata una mancata comunicazione rispetto alla seconda prova di esito negativo per due volte.

“Non posso avere i particolari di quello che abbiamo fatto allora – ha spiegato il generale – ma c’è un verbale che è quello del 24 settembre del 2007 in cui i consulenti di parte prendono visione di tutti i risultati. Fanno fede gli atti formali. Poi nessuno di noi sa se siano stati mostrati o no. Presumo che siano stati mostrati, perché noi non avevamo nulla da nascondere”.

“Ma anche se le corse negative non sono state mostrate, erano ininfluenti. Non hanno quel valore demolitorio che la difesa di Stasi oggi vuole far passare”, ha concluso Garofano