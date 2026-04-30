Garlasco, generale Garofano scettico sulle prove contro Andrea Sempio: "Elementi scientifici deboli o nulli"

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Andrea Sempio rischia l’ergastolo. Accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il nuovo indagato attende la chiusura dell’inchiesta e l’udienza preliminare per capire se andrà o meno a processo. Il rinvio a giudizio, secondo Luciano Garofano, ex consulente proprio di Sempio, non sarebbe così scontato nonostante l’ipotesi di reato della Procura di Pavia, legata a un movente sessuale. Per il generale che si occupò proprio delle indagini nel 2007, infatti, “i nuovi elementi scientifici sono deboli se non nulli“.

Garofano scettico sull’impronta 33

Luciano Garofano è intervenuto in diretta telefonica a Storie italiane nella mattinata di giovedì 30 aprile, subito dopo le rivelazioni della Procura di Pavia sul movente sessuale attribuito a Sempio.

Secondo l’ex carabiniere, l’ipotesi di reato nei confronti del nuovo indagato non sarebbe “grave” perché deve passare “il vaglio di un giudice per l’udienza preliminare e poi di un processo”.

E ancora: “Se gli aspetti che vedrebbero Sempio colpevole si basano sui dati scientifici, ancora una volta non posso che ribadire che la nostra ricostruzione di BPA, che è stata criticata, mi sembra pressoché identica (a quella nuova, ndr). Ma, soprattutto, il Dna e l’impronta 33: ribadisco che dal punto di vista scientifico non serve per un’identificazione, quindi cade anche la prova scientifica che dimostrerebbe la presenza e il contatto diretto di Sempio con Chiara”.

Garofano ha sottolineato quindi che “l’impronta 33, se Sempio sarà rinviato a giudizio, dovrà necessariamente transitare attraverso una perizia: un perito che valuti le nostre conclusioni, fino a quando ero consulente, e quelle della difesa Poggi, dimostrerà che non è utile, perché non può che essere considerata impronta pregressa, quando frequentava quella casa”.

Sull’accusa della Procura, “capisco che questa possa colpire l’opinione pubblica, ma ha investigato un anno sulle ipotetiche responsabilità di Sempio e ha concluso così. Tutto è da giocarsi nell’udienza preliminare e nel dibattimento”.

Garofano ha poi aggiunto di aspettare ovviamente la discovery, per “vedere tutti gli elementi che non conosciamo” anche se “non posso non sottolineare che i nuovi elementi scientifici sono deboli se non nulli“.

La Riforma Cartabia e il processo non così scontato

Garofano ha poi sostenuto di non essere sicuro che si arrivi a processo dato che, secondo la riforma Cartabia, “il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio solo se immagina o è sicuro di un successo poi nel processo. Quindi, anche questo va valutato”.

Infine, sull’interrogatorio di Andrea Sempio fissato in Procura a Pavia mercoledì 6 maggio, “non so quale sarà la strategia difensiva, ma è probabile che si avvarrà della facoltà di non rispondere perché non conosce niente dell’indagine. Se fossi il suo avvocato gli consiglierei questo”.

I dubbi di Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi

Nella stessa trasmissione è intervenuto subito dopo Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, che ha condiviso le parole di Garofano: “Dobbiamo aspettare di vedere meglio gli elementi nelle mani della Procura di Pavia”, ma “leggendo il capo di imputazione e l’indicazione di come sarebbero andati i fatti, trovo degli elementi che dal punto di vista dell’analisi e della scena del crimine, a mio giudizio, sono incongrui rispetto a quelli oggettivi riscontrati”.

Nel dettaglio, Redaelli si sofferma sul “focus dell’aggressione” del delitto di Garlasco, collocato dalla Procura “nei 4-5 colpi che la vittima avrebbe subito dopo essere stata spinta sulle scale”.

Di questi colpi, però, secondo il consulente “non ci sono tracce sulle scale. Già nella BPA del 2007 i carabinieri del Ris di Parma ipotizzavano la possibilità che almeno un colpo fosse stato vibrato lungo le scale della cantina, ma 4-5 colpi mi sembrano un’ipotesi che non trova riscontro”.

Inoltre, secondo quanto riportato da ANSA, Redaelli sarebbe anche scettico del fatto che il corpo sia stato spinto sulle scale, perché “sui primi due gradini ci sono presenti solamente gocciolature, nessuna traccia da trascinamento. Si parla di 4-5 colpi vibrati con violenza tale da cagionare l’ampia frattura cranica in posizione parieto-occipitale sinistra, ma lungo le scale non si riscontrano tracce di sangue dovute al brandeggio del corpo contundente utilizzato oltre alla presenza di schizzi limitati”.

Infine, sul movente sessuale, “penso vada dimostrato, decisamente. La ritengo al momento un’ipotesi investigativa che è stata alla base delle indagini di questi mesi: credo che la Procura abbia dei riscontri in merito, perché dimostrare un movente di questo tipo è complicato. Dal punto di vista tecnico, ripeto che questa scena del crimine, per come l’abbiamo analizzata noi, non trova dei riscontri con la ricostruzione” proposta dai pm.