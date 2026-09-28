Garlasco, generale Garofano sulle accuse sui Ris che "nascosero prove sull'innocenza di Stasi": "Lo escludo"

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Luciano Garofano, raggiunto dalle accuse contro i Ris secondo le quali il Reparto Investigazioni Scientifiche avrebbe “nascosto prove sull’innocenza di Stasi” durante le prime indagini sul delitto di Garlasco, respinge tutto al mittente: “Ho la certezza granitica di poter escludere qualsiasi manipolazione degli atti“, un modo che “non è nel nostro costume”, rivela l’ex generale.

Luciano Garofano difende i Ris

Nel corso della puntata di Ignoto X andata in onda lunedì 28 settembre, è stata riportata la replica con cui Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma, ha respinto le accuse sulle indagini svolte sul delitto di Garlasco dal suo reparto nel 2007.

Garofano ha parlato di “certezza granitica”, con la quale si è sentito di “poter escludere qualsiasi manipolazione” ma anche “accantonamento di atti” in quanto “non è nel nostro costume”.

ANSA

“Io metto tutte le mani sul fuoco sull’onestà dei miei collaboratori che furono selezionati dalla Procura di Vigevano per fare quelle analisi”.

Con queste dichiarazioni rilasciate alle agenzie di stampa dopo il colloquio avuto in Procura venerdì 25 settembre, Luciano Garofano commenta le novità emerse il giorno 28, quando sono arrivate le conclusioni delle indagini a carico di Andrea Sempio.

Le accuse di presunto depistaggio sull’innocenza di Alberto Stasi

Come anticipato, Luciano Garofano ha frenato le accuse rivolte al suo reparto. Il 28 settembre, infatti, è emerso che la difesa di Alberto Stasi, rappresentata da Giada Bocellari e Antonio De Rensis, ha scoperto l’esistenza di due contro-analisi del 20 settembre 2007.

Queste analisi avevano dato esito negativo sulla presenza del Dna di Chiara Poggi sulla bicicletta Umberto Dei di Stasi. Questi risultati, tuttavia, non sarebbero stati comunicati. Ciò ha portato il Ris e lo stesso Garofano a finire sotto la lente dei sospetti con l’accusa di aver dolosamente omesso questo risultato con lo scopo di coprire la possibile innocenza di Alberto Stasi. Garofano, come abbiamo visto, respinge queste accuse.

La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco

La chiusura delle indagini ha portato a due importanti novità: la prima, già citata, riguarda le analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

La seconda riguarda Andrea Sempio: sull’impronta 33 sarebbero state riscontrate tracce di sangue, un dettaglio che arricchisce il carico di indizi nei confronti dell’indagato. Non si tratta, quindi, dell’impronta di una mano sudata, ma dell’impronta di una mano impregnata di sangue.