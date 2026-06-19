Garlasco, genetista Denise Albani evita le domande di Pino Rinaldi sulla perizia a Ignoto X: "Non ne parlo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per la prima volta Denise Albani compare sul piccolo schermo. Titolare della perizia condotta sulle tracce presenti nelle unghie di Chiara Poggi, su incarico della Procura di Pavia nel contesto dell’incidente probatorio per il delitto di Garlasco, ha partecipato in collegamento con Ignoto X, su La7, per rispondere alle domande del conduttore Pino Rinaldi. Domande alle quali, però, non intende rispondere se riguardano proprio il fatto di sangue della Lomellina.

Denise Albani non risponde alle domande su Garlasco

Come anticipato, la genetista Denise Albani, nota alle cronache per la perizia sulle tracce di Dna presenti nelle unghie di Chiara Poggi su incarico della Procura di Pavia, nella persona del giudice per le indagini preliminari, ha partecipato per la prima volta a un programma televisivo.

Lo ha fatto venerdì 19 giugno, quando si è collegata con lo studio di Ignoto X, il format di approfondimento sulla cronaca nera condotto dal giornalista Pino Rinaldi.

ANSA

“Non amo parlare del caso Garlasco“, ha esordito l’esperta, che ha aggiunto: “Ne ho parlato abbondantemente nella perizia, durante la fase dell’udienza”.

Tuttavia si è sentita di precisare che il suo lavoro non era indirizzato solamente ai “margini subungueali” di Chiara Poggi, ma era più esteso “su tutti quegli elementi che non erano stati analizzati o sui quali erano emersi dubbi, come ad esempio la spazzatura o i subacetati“, ovvero le impronte rinvenute sulla scena del crimine.

L’incarico “è stato veramente un onore”

Pino Rinaldi, quindi, le ha chiesto, anche in base alla sua giovane età, come abbia affrontato l’incarico nel contesto dell’inchiesta sul delitto di Garlasco.

“È stato veramente un onore”, ha risposto Denise Albani, che ha anche sottolineato che ciò che è stato fatto per la Procura di Pavia “noi lo facciamo sempre”, e nel suo laboratorio di biologia forense della polizia scientifica c’è “una mole di casi che spaziano da reati contro il patrimonio a reati più efferati”.

Cosa ha stabilito la sua perizia

Secondo la perizia depositata a dicembre 2025 dalla genetista Denise Albani, sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe sì presente un Dna compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio, ma l’individuazione di un singolo soggetto non è possibile, specialmente dopo l’analisi del cromosoma Y.

Non è possibile, dunque, stabilire se le tracce di Dna subungueali suggeriscano la responsabilità di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi.