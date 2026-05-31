Garlasco, genetista forense smonta la traccia a V: "Non è riconducibile con certezza alle scarpe di Stasi"

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Nelle suole delle scarpe e sui tappetini dell’auto di Alberto Stasi non c’erano tracce di sangue. Questo è l’elemento che, secondo il genetista Giorgio Portera, lascia dubbi sulla colpevolezza per il delitto di Garlasco dell’allora fidanzato di Chiara Poggi. Se fosse stato nella villetta al momento dell’omicidio, difficilmente sarebbe riuscito a pulire perfettamente le calzature indossate.

La tesi sulla traccia a V

Intervistato da Il Giorno, il genetista forense Giorgio Portera, ex ufficiale del Ris di Parma, ha sottolineato che “La traccia a V non ha la forma di un’orma di scarpa, richiama solo una minima parte di una suola simile alla Lacoste”.

Secondo l’esperto, “non essendoci tratti caratteristici, e non vedendo realmente un’orma di scarpa, non è possibile ricondurla certamente a una suola”.

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Portera ha segnalato inoltre che “dalle ricerche che con i miei collaboratori abbiamo svolto nella banca dati delle suole, confermo che esistono altre scarpe con lo stesso disegno”.

Le scarpe senza tracce di sangue

Il 14 agosto 2007 Alberto Stasi consegnò tre paia di scarpe agli investigatori, tra cui le Lacoste che avrebbe indossato il giorno prima, ovvero quando era stata uccisa Chiara Poggi.

Alla domanda se sia possibile che le calzature si siano ripulite nelle camminate fatte da Stasi il giorno 13, il genetista forense è perplesso.

“Non è scontato che chi entra su una scena del crimine con molto sangue, sporcando le scarpe, con il successivo utilizzo mantenga ancora residui ematici“, ha detto.

“Certo è che la consuetudine ci dice che i residui di sangue persistono anche con un successivo utilizzo – ha aggiunto – ma ci sono molte variabili come tempo e modo di camminare, che condizionano la permanenza del sangue sulle scarpe”.

I tappetini dell’auto puliti

Il Giorno ha ricordato come nella consulenza medico legale Testi-Bitelli-Vittuari per l’Appello bis si parla “di una possibilità del tutto marginale per l’imputato Alberto Stasi di non intercettare nel tragitto da lui descritto le macchie di sangue presenti sul pavimento”.

Gli accertamenti eseguiti “indicano, in termini generali, come le scarpe Lacoste utilizzate dall’imputato siano dotate di una marcata capacità di adesione e captazione di piccole particelle di sangue”.

Gli esperimenti hanno mostrato come quel tipo di calzatura, dopo aver captato particelle ematiche, ne trasferisca una parte anche ai tappetini d’auto calpestati. Eppure i tappetini dell’auto di Alberto Stasi erano puliti.

Portera ha evidenziato che ciò che è riportato nella consulenza medico legale “è il risultato di un esperimento giudiziale condotto nell’ambito di una perizia tecnica, dove le valutazioni sono state formulate a seguito di vari studi e prove”.

Le conclusioni del team “devono essere ritenute affidabili, fino a eventuali altre prove condotte con lo stesso rigore”. Secondo il genetista forense, “se sui tappetini non c’erano tracce di sangue, i periti hanno ritenuto impossibile che Stasi fosse entrato sulla scena del crimine”.