Garlasco, genetista Marzio Capra accusa Matteo Fabbri ex consulente di Alberto Stasi sul dna nei pedali

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il caso Garlasco continua a far discutere attorno alle analisi del dna sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Il genetista Marzio Capra, consulente dei Poggi, ha accusato l’ex consulente della difesa Matteo Fabbri di essere stato a conoscenza delle corse analitiche svolte nel settembre 2007 dal RIS di Parma. Capra sostiene che Fabbri sapesse del precedente tampone sul reperto e che rientrasse nei suoi precisi doveri chiederne formale riscontro.

Garlasco, Marzio Capra e le analisi del dna sui pedali

Ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, il genetista Marzio Capra è tornato sugli accertamenti del settembre 2007 sui pedali della bicicletta, smentendo con decisione che le operazioni condotte dal capitano Marino del RIS siano state tenute nascoste ai consulenti di parte.

"Io ho visionato questi elettroferogrammi, ho firmato un verbale nel quale attestavo questo e ne ho firmato anche uno successivo il 26. Per cui io ne avevo piena coscienza" ha detto Capra, che ha ricordato che "nel 2007 c’erano metodiche diverse rispetto ad oggi" e che "c’era l’abilità dello scienziato", citando l’amplificazione diretta usata dal capitano Marino, "una tecnica che la scienza ha sdoganato dieci anni dopo".

Delitto di Garlasco: Marzio Capra attacca Matteo Fabbri in merito alle analisti del dna sui pedali della bici di Alberto Stasi

Sulle due corse negative, il consulente ha chiarito che "erano attribuite a un esperimento che aveva fatto Marino da solo il 20 settembre", come confermano gli appunti dell’ufficiale.

Le accuse a Matteo Fabbri

L’affondo di Capra si concentra sul verbale del 24 settembre 2007 firmato da Matteo Fabbri, all’epoca consulente di Alberto Stasi. Capra evidenzia come in quel documento Fabbri attestasse di eseguire un "Sangur test in prossimità di una traccia verosimilmente ematica, tamponata in precedenza".

Un passaggio chiave, secondo il perito dei Poggi: "Quando è stata tamponata in precedenza? Nessuno aveva visto tracce ematiche su quei pedali. Le uniche potevano essere quelle del 20. Quindi Fabbri indirettamente confessa di aver avuto notizia" di quei prelievi antecedenti.

Da qui l’accusa sull’operato del collega: "Quando un consulente sa che una traccia è stata tamponata, è onere del consulente andare a chiedere: e i risultati di questa traccia dove sono?".

Il ruolo di Alberto Stasi

Sul finire dell’intervista, Capra ha parlato dell’impatto emotivo delle prime fasi investigative: "Per me è stata una difficoltà enorme andare a dire ai genitori che il responsabile dell’assassinio era colui al quale avevano aperto la porta di casa".

Rivelare ai familiari che l’assassino andava cercato tra gli affetti più cari fu un passaggio drammatico, mentre "era molto più semplice dire che era il disgraziato che passava, il ladro o altre cose".