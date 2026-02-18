Garlasco, Gennaro Cassese ammette l'errore dei carabinieri sul corpo di Chiara Poggi: "È colpa dell'Arma"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il 13 agosto 2007, tra i primi ad entrare nella villetta dei Poggi c’era Gennaro Cassese, con un ruolo investigativo di primo piano. Il Colonnello dei Carabinieri, dopo anni, parla di un errore dell’Arma sull’impronta persa sul corpo di Chiara Poggi, escludendo di fatto una svista del medico legale.

Un delitto cruento

Nel corso della puntata del 18 febbraio di Mattino Cinque si torna a parlare del delitto di Garlasco.

Ospite in studio c’è Gennaro Cassese.

Come già sottolineato in diversi salotti televisivi, si ricorda con il carabiniere Roberto Pennini quanto sia stato cruento l’omicidio della giovane.

In questo contesto, Federica Panicucci torna sul giallo dell’impronta sul pigiama di Chiara Poggi, non refertata, di fatto persa.

L’errore fatto dall’Arma dei Carabinieri

Il colonnello Gennaro Cassese ricostruisce nei dettagli quanto fatto quel giorno e il materiale che fu refertato.

"Prima finiscono i repertatori dell’Arma. Una volta che finiscono i repertatori, è arrivato il dottor Ballardini, viene autorizzato dal PM, che era sul posto, ad entrare per l’esame necroscopico, scende giù vicino al corpo della ragazza e per procedere all’esame necroscopico, giustamente lui la rigira e la fa adagiare sul pavimento della tavernetta".

È in questa fase che subentra l’errore fatto dall’Arma.

Di fatto, un’ammissione di un passo falso nel corso delle prime indagini.

Il Colonnello ha poi spiegato nei dettagli cosa è successo.

Perché è stata persa l’impronta del pigiama di Chiara Poggi

Gennaro Cassese ha spiegato che i carabinieri avrebbero dovuto tagliare il lembo del pigiama, prima che sul corpo intervenisse il medico legale.

"Rigirando il corpo della ragazza, si perdono quelle impronte. Ma quelle impronte non si sono perse per colpa del dottore Ballardini che l’ha rigirata, e perché l’Arma non ha ritagliato quel tessuto perché doveva essere repertato. Il lembo del pigiama di Chiara doveva essere tagliato", le parole del colonnello.

L’ammissione è stata chiara: "È un errore dell’Arma, non del dottore. Il medico legale con il suo assistente doveva toccare il corpo della ragazza per gli esami e l’ha rigirato".

Ovviamente, il colonnello dei Carabinieri non ha voluto specificare chi ha commesso materialmente l’errore.

"Se io le dico i nomi a cui attribuire quell’errore cambia qualcosa? È l’Arma", ha spiegato.

C’è però un dettaglio fondamentale, quanto sarebbe davvero servito refertare l’impronta presente sul lembo del pigiama di Chiara Poggi per stabilire chi è l’assassino?

"La valenza probatoria è da discutere, andavano comunque prese quelle impronte", le parole di Gennaro Cassese.