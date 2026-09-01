Garlasco, Gennaro Cassese ammette l'errore sullo scontrino di Andrea Sempio e rivela: "C'è il registro"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sul caso di Garlasco ha parlato Gennaro Cassese, l’ufficiale dei Carabinieri che aveva coordinato le prime indagini sul delitto di Chiara Poggi. Il colonnello, ora in pensione ha ammesso l’errore durante l’interrogatorio di Andrea Sempio, quello del famoso scontrino del parcheggio: L’errore è non aver messo a verbale l’interruzione dell’interrogatorio. Ma per quello c’è il registro delle entrate e delle uscite dalla caserma”, ha raccontato.

Garlasco, Gennaro Cassese ammette l’errore

Sulla vicenda di Garlasco (mentre prosegue la polemica a distanza tra Antonio De Rensis e Chiara Ingrosso) ha parlato Gennaro Cassese a Zona Bianca, su Rete 4, in un faccia a faccia con il conduttore, il giornalista Giuseppe Brindisi.

Dopo aver parlato della spazzatura nella villetta e dell’ingresso dei primi due militari senza calzari e guanti, Cassese ha affrontato la questione dell’interrogatorio di Andrea Sempio.

“Quella è la vera cappellata, non la spazzatura”, ha detto subito il colonnello. Cassese e Brindisi hanno usato più volte proprio questo termine, cappellata, in riferimento a una precedente dichiarazione del colonnello.

Sempio e la scena del crimine

Sempio all’inizio non era stato considerato sulla scena del crimine. “E le tre telefonate?”, gli viene chiesto. “Quelle non lo collocano sulla scena del crimine”, la replica del colonnello.

“A gennaio 2008 sono io che chiedo alla procura si risentirlo, proprio perché c’erano queste tre telefonate. Ma non c’erano elementi oggettivi per collocarlo sulla scena del crimine”, ha spiegato.

E poi si passa all’interrogatorio di Sempio, nel gennaio 2008, e alla famosa questione dello scontrino.

L’errore sullo scontrino di Andrea Sempio

Secondo la versione del colonnello l’interrogatorio dello scontrino fu interrotto una volta, e non due come sostenuto da Sempio (“Avevamo fatto avanti e indietro da Vogevano tre volte quel giorno”, disse.

Questa la frase di Cassese: “Nel momento in cui gli viene chiesto dello scontrino e lui dice di avere lo scontrino a casa, non viene messa a verbale l’interruzione e quella è la cappellata”.

Secondo il colonnello, comunque, se Sempio sia uscito una o due volte durante l’interrogatorio in caserma andrebbe visto dal registro delle persone entrate e uscite dalla caserma.

“Se è uscito il piantone lo ha messo in uscita e altrettanto in entrata”, ha detto. “Mi auguro che la procura abbia verificato, come dico da mesi”, ha concluso.

Chi è Gennaro Cassese

Il colonnello Gennaro Cassese, ufficiale dei Carabinieri ora in pensione, è colui che coordinò le prime indagini sul delitto di Garlasco nel 2007.

Nel 2007 era capitano e guidava la Compagnia dei Carabinieri di Vigevano. È stato anche comandante del Gruppo Carabinieri di Rho e, dal 2024, comandante provinciale a Nuoro.

È stato tra i primi a entrare nella casa di via Pascoli il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, la rabbia di Antonio De Rensis

Sul caso Garlasco intanto Antonio De Rensis, che cura la difesa di Alberto Stasi, ha risposto sulla questione sollevata di una una presunta regia occulta, e mediatica, per favorire l’ex fidanzato di Chiara Poggi.

Il legale ha ipotizzato che uno dei motivi alla base del presunto esposto di Stefania Cappa sia quello di “fare in modo che non lotti” per il suo assistito.

Inoltre, in base alla versione dell’avvocato, ci sarebbe la volontà di “fare male a tanti”.