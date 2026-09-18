Garlasco, Ghizzoni spiega la consulenza sull'impronta 33: "Ci sono delle zone con residui"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Residui di sangue emergerebbero dall’impronta 33 grazie alle più avanzate tecnologie utilizzate nel campo della ricerca spaziale. Lo sostiene il team della difesa di Alberto Stasi, che attraverso il consulente Oscar Ghizzoni è tornato a illustrare i risultati delle proprie analisi sull’orma del palmo della mano che lasciato l’assassino di Chiara Poggi avrebbe sul muro in cima alle scale della villetta di Garlasco. Il metodo di analisi dello spettro cromatico utilizzato dal chimico forense è stato spiegato in Tv dallo stesso autore dello studio.

Le analisi sull’impronta 33 nell’inchiesta su Garlasco

In attesa del pronunciamento del gip sul rinvio a giudizio per Andrea Sempio, previsto per il 28 settembre, l’esistenza o meno di tracce ematiche sull’impronta 33 continua a tenere banco come uno degli elementi centrali per la nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco.

Ad accreditare l’ipotesi della presenza di sangue su quell’orma è il team di consulenti di Alberto Stasi, attraverso un’immagine prodotta dal dattiloscopista Oscar Ghizzoni con uno strumento utilizzato dalla Nasa per analizzare i corpi celesti.

La spiegazione di Oscar Ghizzoni

In collegamento con Federica Panicucci nell’ultima puntata di Mattino Cinque, il chimico forense ha spiegato la metodologia di analisi, basata sull’indagine dello spettro cromatico dell’impronta 33, attribuita nella nuova indagine su Garlasco ad Andrea Sempio.

"Noi abbiamo usato ben tre metodi di analisi e poi abbiamo incrociato tutti i dati – ha spiegato Ghizzoni – Si tratta di metodi di analisi dello spettro del colore che vengono comunemente utilizzati in un vasto ambito scientifico, quindi dalla medicina, in ambito astronomico eccetera… per determinare la composizione di delle sostanze che costituiscono vari substrati da quelli biologici a quelli astronomici".

I residui ematici emersi dalla consulenza

L’esperto biologo ha portato nello studio del programma Tv su Canale 5 l’immagine prodotta dal software utilizzato anche dalla Nasa, specificando nel dettaglio il significato dei colori.

"Ci sono delle zone di quell’impronta che danno la stessa identica risposta in termini spettrali, in termini di composizione colorimetrica, chimica ecc… – ha affermato Ghizzoni – rispetto alle tracce, agli schizzi di sangue che sono presenti sempre su quel vano scale, su quel muro, al di sotto dell’impronta. E quindi qui abbiamo avuto la conferma che ci sono delle zone dell’impronta 33 che sono interessate da residui ematici, da residui sangue".

Come spiegato dal chimico forense, la ninidrina, sostanza utilizzata per evidenziare le impronte non visibili, "reagisce con gli amminoacidi contenuti nel materiale organico, quindi materiali fluidi corporei sostanzialmente, solo che ha una reazione diversa per tipologia di materiale e quindi per provenienza di amminoacidi."

"Nel momento in cui reagisce col sangue – ha spiegato ancora il biologo – il rosso diventa più scuro, più intenso mentre se reagisce con altri materiali, per esempio sudore piuttosto che il grasso sebaceo, grasso della pelle, reagisce in maniera più tenue".