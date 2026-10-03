Garlasco, Giada Bocellari annuncia "un nuovo elemento che farà scalpore" e che non riguarda indagini del 2007

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È pronta a sfoderare un asso, Giada Bocellari, che in un intervento in collegamento con lo studio di Omnibus parla di un “nuovo elemento che farà certamente scalpore e che non riguarda le indagini del 2007”, a favore del suo assistito Alberto Stasi. Per il delitto di Garlasco, e non solo mediaticamente, sono giorni infuocati. La nota dei pm di Pavia in cui si parla di presunte omissioni di contro-analisi a favore dell’attuale condannato ha definito ancora una volta i vari fronti dell’inchiesta. Ma al di là delle prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, quindi, la difesa di Stasi avrebbe tra le mani qualcosa di scottante che probabilmente verrà fuori nelle prossime settimane.

Giada Bocellari e il “nuovo elemento che farà scalpore”

Come anticipato, la mattina di sabato 3 ottobre Giada Bocellari, che insieme al collega Antonio De Rensis assiste Alberto Stasi, è intervenuta in collegamento con lo studio di Omnibus.

Il giornalista Carmelo Schirinnà, che conosciamo anche come inviato di Ignoto X, ha anticipato l’esistenza di “un altro elemento inedito che ancora non conosciamo”, un dettaglio che farebbe parte di un insieme più ampio di “altri elementi inediti” che potrebbero impressionare l’opinione pubblica.

ANSA

In risposta a Schirinnà, Giada Bocellari conferma l’esistenza di “altri elementi che la difesa ha a disposizione”, e che uno di questi “farà scalpore, a mio giudizio”.

Questo elemento tanto atteso, tuttavia, “non riguarda le indagini del 2007“, a differenza dell’ormai noto mistero delle contro-analisi sul Dna dei pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

Lo scontro a Quarto Grado sul caso Garlasco

Nella tarda serata di venerdì 2 ottobre, intanto, Quarto Grado è stato teatro di un aspro scontro tra il giornalista Carmelo Abbate e Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi. Durante la puntata è stato ribadito che dopo le prime analisi sui pedali del 19 settembre 2007, il giorno dopo (20 settembre), due ripetizioni di quelle analisi avevano dato esito negativo.

In quel momento Carmelo Abbate ha puntato il dito contro Capra: “Perché l’analisi del 20 non viene data al magistrato?”. Capra si è difeso invitando il giornalista a moderarsi, ma Abbate ha mantenuto il punto: “Lei avrebbe dovuto dirlo! Si deve vergognare”.

Andrea Sempio: “Credo che sia stato Alberto Stasi”

Nel corso della puntata, inoltre, è stata trasmessa la prima intervista ad Andrea Sempio dopo la conclusione delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Pavia. L’attuale indagato ha ribadito la sua innocenza.

Nel corso del colloquio con l’inviato, poi, si è sbilanciato sulla sentenza esistente: “Credo sia stato Alberto, credo che la condanna fosse fondata”, ma qualora ci sia stato “davvero un errore, ovviamente è una tragedia”.