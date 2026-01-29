Garlasco, Giada Bocellari attacca Luciano Garofano sullo scambio di pedali, "lei dice cose fuorvianti"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È bastato un attimo, durante la diretta di Ore 14 di Sera, per far deflagrare la quiete dello studio. Ospite di Milo Infante è il giudice Stefano Vitelli, che al processo di primo grado per il delitto di Garlasco assolse Alberto Stasi per insufficienza di prove. Giada Bocellari, avvocata di Stasi, ha chiesto a Vitelli il motivo per cui non fece sequestrare la Umberto Dei in uso alla famiglia di Alberto. Su questo dettaglio è intervenuto l’ex generale dei Ris Luciano Garofano che ha affermato che “lo scambio di pedali è stato stabilito nell’Appello Bis”, quindi Bocellari ha perso la pazienza: “Dice cose fuorvianti, sono stanca”.

Il nodo della bicicletta di Stasi

Il giudice Stefano Vitelli, dopo aver parlato con Milo Infante del suo libro Il ragionevole dubbio su Garlasco, ha accolto le domande degli ospiti. Tra questi, l’avvocata di Alberto Stasi Giada Bocellari e l’ex generale Garofano, ex consulente della difesa di Andrea Sempio.

Bocellari ha chiesto a Vitelli per quale motivo non fece sequestrare la bicicletta Umberto Dei di Stasi dopo la testimonianza della vicina dei Poggi, Franca Bermani, che appunto riferì di aver visto un velocipede nero poggiato al muro di cinta dei Poggi la mattina del 13 agosto 2007.

“Mi aspettavo che la Bermani mi descrivesse la Umberto Dei”, ha risposto Vitelli, che “dopo aver parlato con Marchetto” si rese conto che non si parlava della stessa bicicletta vista dalla vicina dei Poggi.

Milo Infante lo ha quindi incalzato sulla questione del Dna rinvenuto sui pedali della bicicletta di Stasi dei quali si è spesso detto che furono sostituiti dal momento che la Umberto Dei in suo possesso non avrebbe avuto i pedali di serie. A quel punto è arrivato lo scontro tra Bocellari e Garofano.

Lo scontro tra Giada Bocellari e Luciano Garofano

“Della sostituzione dei pedali si parla nella sentenza dell’appello bis”, ha detto Luciano Garofano interrotto immediatamente dall’avvocata di Alberto Stasi. “No, mi dispiace, è fuorviante“, ha detto Bocellari invitando l’ex generale a ricordarsi le cose al di là delle sentenze.

Se leggiamo un articolo de La Provincia Pavese pubblicato il 22 ottobre 2014, per esempio, troviamo la cronaca di un intervento in tribunale del sostituto procuratore Laura Barbaini che in quell’occasione rappresentava l’accusa contro Stasi. A sostenere che i pedali del velocipede di Stasi fossero stati sostituiti con altri “puliti” era stata la parte civile, ovvero la famiglia Poggi.

Barbaini, invece, concludeva che i pedali della Umberto Dei erano quelli originali, sia a giudicare dalla data di fabbricazione che dalle strisce catarifrangenti, ma soprattutto dal lavoro dei tecnici da lei nominati. Bocellari, ricordando le consulenze che sconfessavano lo scambio di pedali, ha concluso: “Sono stanca”. Ricordiamo che la sentenza d’Appello Bis fu la prima a condannare Stasi, ma secondo l’accusa lo scambio di pedali non ebbe mai luogo.

Il parere del giudice Vitelli

“Attenzione perché quello che sembra potrebbe non essere”, così il giudice Vitelli conclude il suo intervento a Ore14 per sottolineare che non si definisce innocentista totale nei confronti di Alberto Stasi, ma nel suo libro e nel suo quotidiano sottolinea il dubbio sull’impianto accusatorio che ha portato, nel 2015, alla condanna definitiva.

Il Dna di Stasi sul dispenser, secondo il giudice, non può essere un indizio, compresa l’impronta di scarpa a lui attribuita: “Fossero state tracce mie sarebbe stato gravissimo, perché sono uno sconosciuto, ma Stasi? Era sconosciuto?”, si domanda, ponendo in evidenza che le tracce dell’allora 24enne erano giustificabili, all’interno della villetta di via Pascoli 8.