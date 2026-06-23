Garlasco, Giada Bocellari avvocata di Alberto Stasi spiega perché l'impronta 33 fu messa da parte

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L’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha spiegato dal punto di vista legale perché l’impronta 33 non fu presa in considerazione durante il processo che ha portato alla condanna di Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Si tratta di una questione legata al rito abbreviato, che per un reato come l’omicidio non potrebbe più essere chiesto oggi.

Bocellari spiega perché l’impronta 33 non fu utilizzata

Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ha spiegato alla trasmissione Quarta Repubblica il motivo per cui l’impronta 33 non fu considerata nei primi processi sull’omicidio di Chiara Poggi: “Quell’impronta non fu considerata minimamente perché compare solo nella relazione finale come impronta priva di utilità. Preciso che oggi ci spiegano che questa impronta aveva utilità dattiloscopica, che significa che poteva essere considerata.

“Stasi ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato, quindi ha rinunciato a presentare prove proprie e ha accettato quelle raccolte dalle indagini come le uniche su cui basare il giudizio” ha spiegato l’avvocata.

ANSA

Cos’è il rito abbreviato

Il rito abbreviato è un rito alternativo che una persona accusata di un reato può chiedere al momento del processo.

Prevede che il processo stesso si svolga davanti al Gip, il giudice per le indagini preliminari.

L’imputato che sceglie il rito abbreviato rinuncia a portare a processo prove a sua discolpa.

Il giudizio si basa quindi soltanto sulle prove raccolte dalle indagini. In cambio, ottiene uno sconto di pena di un terzo.

Quando si svolse il processo per l’omicidio di Chiara Poggi era possibile chiedere il rito abbreviato anche per i reati che, con le aggravanti, possono comportare l’ergastolo. Questo non è più possibile oggi.

Come è stata scoperta la traccia 33

Sempre a Quarta Repubblica, un carabiniere ha spiegato come è stata utilizzata la ninidrina, un reagente per impronte, per trovare la traccia 33.

Noi abbiamo pensato a come si sarebbe potuto muovere l’aggressore.

Il nostro ragionamento è stato ‘Per fare questo movimento, l’aggressore qui da qualche parte deve essersi appoggiato'” ha raccontato.

“Abbiamo deciso di applicare la ninidrina nei punti che l’aggressore poteva aver toccato” ha poi continuato il carabiniere.

“Per buttare il corpo giù dalle scale l’aggressore da qualche parte doveva essersi appoggiato, altrimenti sarebbe caduto di sotto anche lui” ha spiegato.