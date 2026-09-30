Garlasco, Giada Bocellari avvocata di Stasi furiosa per il caso del dna sui pedali: "Non poteva essere sangue"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ciclicamente, il delitto di Garlasco diventa un contenitore di gialli nel giallo. Secondo la giurisprudenza, l’omicidio di Chiara Poggi non è affatto un giallo, dato che secondo i giudici il responsabile dell’uccisione della 26enne resta l’allora fidanzato Alberto Stasi fino all’eventuale revisione. Un nuovo mistero, oggi, riguarda le analisi del Dna effettuate sui pedali della Umberto Dei del condannato. Secondo i pm di Pavia, due risultati negativi sarebbero stati omessi dal fascicolo, una tesi condivisa dalla difesa di Stasi. L’avvocata Giada Bocellari, oggi, sottolinea come quel Dna "non poteva essere sangue", come invece "hanno sostenuto per tutto il processo".

Lo sfogo di Giada Bocellari

Intervenuta a Mattino Cinque il 30 settembre, l’avvocata Giada Bocellari ha ribadito tutta la sua indignazione su quanto emerso in merito al Dna rilevato sui pedali della bicicletta Umberto Dei del suo assistito, Alberto Stasi. Ricordiamo, a tal proposito, che quel Dna trovato sui pedali rappresentò una delle prove a carico del fidanzato di Chiara Poggi.

Nel giorno della chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, ricordiamo, i pm della Procura di Pavia hanno fatto sapere che nel 2007 due contro-analisi diedero esito negativo sul Dna che i Ris avevano isolato sui pedali del velocipede. Un dettaglio, questo, che ha fatto infuriare la difesa di Alberto Stasi, rappresentata – appunto – da Giada Bocellari e dal collega Antonio De Rensis.

Bocellari, a Mattino Cinque, ha tuonato l’evidenza di come questa presunta omissione abbia influenzato l’andamento del processo a carico del suo assistito. "Questo dato del Dna sui pedali è stato portato avanti come una pietra miliare di questa vicenda, e ha portato al fermo", ha sottolineato, e ha aggiunto: "Loro hanno sempre sostenuto che quel Dna fosse sangue, anche se cercano di negarlo. Hanno portato avanti che quello fosse sangue per tutto il processo".

Quindi osserva: "Se noi avessimo avuto quelle contro-analisi del 20 settembre, che nessuno aveva diritto di scartare, quei risultati avrebbero reso inutile il risultato del 19 settembre".

I dettagli dell’avvocata sul Dna: "Non era sangue, era anomalo"

Nello stesso intervento, Giada Bocellari è entrata nel dettaglio per dimostrare che quel Dna, di cui "non abbiamo mai negato l’esistenza", fosse in realtà un’anomalia. Nel farlo, la legale di Stasi ha fatto ricorso ai numeri.

"Nessuno è riuscito a spiegare cosa fosse quel Dna, perché era un dato anomalo". Ovvero: "La prima quantificazione era zero, poi 278, ma se è 278 il sangue lo devi vedere a occhio nudo, ma lì non si vedeva niente". L’avvocata ha aggiunto che inoltre "il luminol era negativo" e che "il combur test era negativo". Nemmeno i campionamenti eseguiti successivamente, inoltre, confermarono "quell’unico risultato ottenuto il 19", ovvero quello che rilevava la presenza di Dna.

Le precisazioni dell’ex Ris Alessandro Coli

Alessandro Coli, ex investigatore del Ris, conferma quanto riferito da Bocellari. Ascoltato il 17 settembre dai pm di Pavia, ha riferito che "da un prelievo è uscito il Dna e poi da altri prelievi ripetuti non è uscito niente". Coli, va detto, lavorava accanto al capitano Alberto Marino, che nel 2007 condusse direttamente gli accertamenti biologici sui pedali della Umberto Dei di Alberto Stasi.

Anche Coli, del resto, parla di anomalia. E di questa anomalia parlavano "voci di laboratorio". Tuttavia, l’ex Ris afferma che i consulenti della difesa di Stasi "secondo me entravano", dunque "facevano l’attività insieme e ricontrollavano i risultati, questo intuivo".