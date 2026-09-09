Garlasco, Giada Bocellari avvocata di Stasi lancia la bomba sulla revisione: "Chi lo dice che non sia pronta?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giada Bocellari, legale difensore di Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco, ha lanciato una “bomba” sulla richiesta di revisione del processo per il suo assistito. L’avvocata, in tv, ha dichiarato: “Chi lo dice che l’istanza di revisione non sia già pronta?”. Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi.

La frase di Giada Bocellari sulla revisione del processo per Stasi

L’avvocata Giada Bocellari, che fa parte del team difensivo di Alberto Stasi nell’ambito del caso del delitto di Garlasco, è stata ospite del programma televisivo Verità nascoste condotto da Milo Infante.

Giada Bocellari, in un passaggio del suo intervento in televisione, ha detto: “Chi lo dice che l’istanza di revisione del processo non sia già pronta?”. L’avvocata di Alberto Stasi ha poi aggiunto: “Magari abbiamo in mano molto di più di quello che voi pensate”.

ANSA

L’orario della morte di Chiara Poggi e la revisione del processo Stasi

Uno dei passaggi fondamentali della possibile istanza di revisione del processo di Alberto Stasi è legato all’orario della morte di Chiara Poggi, che potrebbe slittare in avanti rispetto alla finestra 9,12-9,35, come ipotizzato nella consulenza di Cristina Cattaneo.

Sempre a Verità nascoste, il medico legale Vittorio Fineschi ha spiegato: “La consulenza ci descrive il contenuto gastrico, sovrapponibile con la colazione fatta da Chiara Poggi. Il problema del contenuto gastrico è un dato insidioso perché ognuno di noi ha tempi di digestione diversi, che sono influenzati anche da altri fattori, come lo stress, l’attività fisica e la natura stessa del pasto. La professoressa Cattaneo ci ha detto che questo contenuto gastrico, con una buona verosimiglianza, una grande probabilità, ci può dire che sono passate circa 2-3 ore dall’assunzione della colazione”.

Questa novità toglierebbe Alberto Stasi dalla scena del delitto di Garlasco.

La condanna per Alberto Stasi

Alberto Stasi, fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, è stato assolto sia in primo grado nel 2009 che in appello nel 2011.

La Cassazione, però, ha annullato la sentenza e ha ordinato un nuovo processo di secondo grado: Alberto Stasi è stato riconosciuto colpevole nella sentenza d’appello bis e condannato a 16 anni di reclusione. Nel 2015 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato definitivamente la condanna.