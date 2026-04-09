Garlasco, Giada Bocellari avvocata di Stasi parla delle impronte della madre di Chiara Poggi in casa: "Zero"

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Nell’abitazione di via Pascoli 8 erano presenti le impronte di Alberto Stasi, di Giuseppe Poggi, di Marco Poggi, ma risulterebbero assenti le impronte di mamma Rita Preda: a farlo notare è Giada Bocellari, che in un suo intervento a Mattino Cinque sottolinea ancora una volta le presunte falle nella condanna del suo assistito per il delitto di Garlasco. Con questa precisazione l’avvocata dell’allora fidanzato di Chiara Poggi intende mettere in evidenza una probabile illogicità nella costruzione dell’impianto accusatorio.

In via Pascoli 8 erano assenti le impronte di Rita Preda

Perché nella villetta di via Pascoli 8, il 13 agosto 2007, erano assenti le impronte di Rita Preda? A sottolineare questo dato è l’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, che in un intervento a Mattino Cinque del 9 aprile ritorna sulle imprecisioni del processo che ha portato alla condanna del suo assistito.

La legale, che difende il condannato insieme al collega Antonio De Rensis, fa notare che dopo l’omicidio di Chiara Poggi in casa erano presenti le impronte del fratello della vittima, Marco Poggi, del padre Giuseppe Poggi e del suo assistito.

Bocellari lo fa notare alla giornalista de La Stampa Grazia Longo, che tenta di spiegare che “a quanto pare erano persone pulite, quindi lavando si cancellano le impronte”, ma l’avvocata di Stasi insiste e riporta che in quella casa erano presenti le impronte di tutte le persone, tranne quelle della madre della vittima.

Per quale motivo? Il consulente della difesa di Stasi, Oscar Ghizzoni, spiega che “ci sono forti contributori e scarsi contributori“, che quindi lasciano numerose o esigue tracce a seconda del tipo di pelle. Questo fatto, quindi, dimostrerebbe che le impronte presenti su una scena del crimine potrebbero non appartenere per forza di cose all’assassino.

Il delitto di Garlasco fu premeditato?

Tra le nuove ipotesi emerse nel nuovo corso delle indagini, c’è anche quella della premeditazione. Giada Bocellari, nel suo intervento a Mattino Cinque, non esclude che qualcuno abbia fatto dei sopralluoghi nei giorni precedenti all’omicidio.

L’avvocata di Stasi fa l’esempio di Manuela Travain, un’altra vicina dei Poggi che come Franca Bermani aveva parlato di una bicicletta nera poggiata al muro di cinta della villetta. Travain, però, “non si ricorda se l’ha vista il 13 o se l’ha vista il 10”.

Nel corso del processo di primo grado Travain riferì davanti al giudice Vitelli di essere più propensa a credere di averla vista il giorno 13, ricordando inoltre che quel giorno avrebbe ricevuto una visita e sarebbe uscita di casa parlando al cellulare – dato dimostrato dai tabulati – ma aveva comunque lasciato un margine di dubbio tra le due date. Troviamo questa informazione in un articolo pubblicato su La provincia Pavese il 31 ottobre 2009.

Il 12 agosto casa Poggi era ordinata

Agli inquirenti Alberto Stasi ha sempre raccontato che la sera del 12 agosto, mentre si trovava in casa della fidanzata, l’abitazione era ordinata e pulita. La coppia aveva consumato una pizza utilizzando dei piatti in ceramica che erano stati accuratamente lavati e riposti sul piano di lavoro ad asciugare.

Le abitudini di Chiara Poggi in termini di ordine e pulizia sono sempre state note, e anche dopo aver consumato il pasto, il locale cucina potrebbe essere stato ripulito per far sì che Stasi usasse il tavolo per lavorare alla sua tesi di laurea. Tuttavia, le foto scattate sulla scena del crimine il 13 agosto mostrano un tavolo disordinato, con un fazzoletto arricciato e palline di carta in ordine sparso, un’evidente anomalia rispetto alle abitudini della vittima.

Il Movimento Forense contro lo show a teatro

In questi giorni è stato reso noto che il delitto di Garlasco diventerà uno spettacolo per il teatro, a metà tra il talk e il monologo, con la partecipazione di Antonio De Rensis, Giada Bocellari, Umberto Brindani e il giornalista Alessandro De Giuseppe. La data pilota andrà in scena il 4 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Il titolo sarà Garlasco, potresti essere tu.

Il 9 aprile è arrivato il commento del Movimento Forense, che ha espresso “forti perplessità” per la “sempre più diffusa tendenza alla spettacolarizzazione del processo”. Nella nota riportata dal Giorno si legge, inoltre, che questo genere di trasposizione “solleva interrogativi rilevanti anche sotto il profilo etico e deontologico“.